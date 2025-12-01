Монголия будет развивать семейную медицину совместно с Турцией

слева: Амарсанаа Жаза и министр здравоохранения Турции, профессор доктор Кемаль Мемишоглу

CentralAsia (MNG) -

Ассоциация специалистов семейной медицины Монголии приняла участие в одиннадцатом конгрессе, прошедшем в Турции.

Семейная клиника (Өрхийн эмнэлэг) — это наименьшее медицинское учреждение, оказывающее первичные медико-санитарные услуги жителям подокруга — наименьшей административной единицы.

По приглашению министра здравоохранения Турецкой Республики Кемаля Мемишоглу министр здравоохранения Монголии Чинбурэн Жигжидсурэн посетил Турцию с рабочим визитом с 24 по 26 ноября 2025 года. В ходе этого визита глава Монгольской ассоциации специалистов семейной медицины Амарсанаа Жаза возглавил монгольскую делегацию на 11-м Турецком медицинском конгрессе, проходившем в Анкаре.

Ассоциация специалистов семейной медицины Монголии подала официальную заявку в Министерство здравоохранения на участие в визите, полагая, что существует политическая необходимость в изучении развития семейной медицины и международного опыта, включая успешную турецкую модель.

В ходе визита Ассоциация специалистов семейной медицины Монголии встретилась с руководителями Министерства здравоохранения Турции и национальных ассоциаций семейной медицины и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая системы обучения и профессионального развития семейной медицины, организацию и практику управления первичной медико-санитарной помощью, а также реформу качества ухода, ориентированного на семью. Стороны также обсудили проект меморандума о сотрудничестве. Турецкая сторона заявила, что в ближайшее время представит письменные комментарии к положениям меморандума.

Турция высоко ценится во всем мире за свою модель устойчивой и доступной первичной медико-санитарной помощи. Например, повышение квалификации и система семейных врачей, стандартизация качества обслуживания, интегрированная информационная система, гибкая модель финансирования семейных медицинских центров и система профилактической помощи — все это соответствует направлениям реформ, которые срочно необходимы в Монголии. Стороны достигли определенного уровня взаимопонимания относительно того, как адаптировать все это к монгольскому контексту. Монголия оценивает свои семейные клиники, тогда как Турция оценивает каждого семейного врача.

В Турции действует система, при которой рейтинг врачей понижается, если они выписывают слишком много лекарств, антибиотиков или обезболивающих, в то время как врачи, которые часто осматривают и контролируют своих граждан, обеспечивают им вакцинацию и профилактические осмотры, а также гарантируют здоровую и долгую жизнь, получают более высокие рейтинги. Внедрение этой системы в Монголии вполне возможно.

В результате встреч стороны договорились поддерживать развитие семейной медицины на стратегическом уровне, постепенно повышать уровень подготовки и квалификации врачей и медсестёр, а также регулярно проводить совместные тренинги, исследования и обмены. Они также договорились подписать в ближайшем будущем Меморандум о сотрудничестве. Это начало масштабной дорожной карты для Монголии и Турции по дальнейшему укреплению семейной медицины, повышению качества системы и углублению профессиональной подготовки и исследований.

Это был не просто визит для участия в международном мероприятии, а историческая возможность вывести политику первичной помощи Монголии на новый уровень.

Прошедший в Анкаре Одиннадцатый Турецкий медицинский конгресс стал исторически значимым визитом, который вывел отношения в сфере здравоохранения между Монголией и Турцией на новый уровень и обеспечил ощутимый прогресс в сотрудничестве в области развития семейной медицины.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения