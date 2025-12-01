Монголия и Япония укрепляют сотрудничество в области стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

CentralAsia (MNG) -
Заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь встретился с министром по управлению чрезвычайными ситуациями Японии Акама Дзиро 27 ноября 2025 года в рамках своего рабочего визита в Японию.
Заместитель премьер-министра Ганхуяг подчеркнул, что дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Японией углубляются во всех областях.
Он выразил свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в области управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и в этом контексте разработке документа о сотрудничестве между организациями двух стран по управлению стихийными бедствиями, укреплению потенциала персонала Монголии по реагированию на чрезвычайные ситуации и изучению их опыта в области управления стихийными бедствиями и других смежных областях.
Ганхуяг также рассказал о важности проекта «Создание механизированного склада для хранения резервных продуктов питания и материалов для использования в периоды стихийных бедствий и кризисов» и проекта «Создание государственного резервного склада-терминала нефтепродуктов в Улан-Баторе» и попросил оказать им поддержку.
Министр Акама Дзиро отметил, что проблема стихийных бедствий является острой глобальной проблемой, и подчеркнул важность тесного сотрудничества с Монголией в этом направлении не только на двусторонней основе, но и на региональной и международной аренах.
Стороны взаимно подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и наполнению новым содержанием практического взаимодействия в данной сфере.
источник: MiddleAsianNews