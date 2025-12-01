Президент Хурэлсух прибыл в Италию с государственным визитом на борту самолета «Мөнх Хаан»

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вместе с первой леди Болорцэцэг Лувсандорж прибыли в Рим с государственным визитом с 1 по 3 декабря 2025 года по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Президента Хурэлсуха в международном аэропорту Фьюмино встречали член Палаты депутатов Италии и глава парламентской группы Италия-Монголия Никола Каре, руководитель дипломатического протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бруно Паскуино, посол Италии в Монголии Джованна Пиккаррета, заместитель начальника протокола Государственного секретариата Бруно Бастос Линс с итальянской стороны, а также посол Монголии в Италии Нарантунгалаг Цэрэндорж и посол Монголии при Святом Престоле Гэрэлмаа Даваансурэн с монгольской стороны.

Государственный визит проходит в рамках празднования 55-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Италией.

В августе 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Монголии Андре де Фелипе передал в сокровищницу музея Хархорум единственный авторизованный экземпляр письма, отправленного Гуюг-ханом Папе Римскому в 1245 году.

Республика Италия, корни которой восходят к Римской империи, была объединена в королевство в 1861 году. В 1946 году после общенационального референдума страна приняла республиканскую форму правления, заложив основу для того, что сегодня является политически и экономически влиятельным членом «Большой семерки».

Италия граничит с Австрией, Францией, Святым Престолом, Сан-Марино, Словенией и Швейцарией, а также является ключевым членом НАТО и Европейского союза. Население страны составляет 59 миллионов человек, а ВВП — $2.2 трлн. Экономика страны основана преимущественно на сфере услуг (65%), за которой следуют промышленность (23%) и сельское хозяйство (2%). Италия экспортирует промышленные машины, оборудование, транспортные средства, текстиль, изделия из металла и фармацевтические препараты на сумму €623 млрд, импортируя при этом нефть, природный газ, транспортные средства, изделия из металла, продукты питания и оборудование на общую сумму €568 млрд.

Прямые иностранные инвестиции составляют €452 млн. Италия обладает значительными запасами угля, ртути, цинка, мрамора, плавикового шпата, природного газа и морских ресурсов. Страна также известна как родина известных монголам исторических и культурных деятелей, включая Марко Поло, Христофора Колумба, Леонардо да Винчи, Галилео Галилея, Микеланджело и Лучано Паваротти.

