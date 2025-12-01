Число погибших из-за наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 800

CentralAsia (CA) - Страны южной и Юго-Восточной Азии охватили мощные ливневые циклоны — «Дитва» и «Сеньяр». По последним данным, только на Шри-Ланке за неделю наводнений и оползней погибли 212 человек. В Индонезии, Малайзии и Таиланде общее количество погибших превысило 600 человек.

Как передает Reuters, на Шри-Ланке еще как минимум 218 человек числятся пропавшими без вести. Ранее из-за паводковых вод в стране прорвало дамбу. Около миллиона жителей пострадали от проливных дождей и наводнений. Около 200 тыс. человек находятся в подготовленных убежищах.

В странах Юго-Восточной Азии, как пишет ABC News, нарушены связь и энергоснабжение — наводнения смыли линии электропередачи и трансформаторы. В Индонезии повреждено почти 3 тыс. домов, в том числе 827 полностью разрушены или смыты. За неделю в стране погибли 442 человека — ожидается, что их число будет расти по мере обнаружения новых тел. 290,7 тыс. жителей стали вынужденными переселенцами. Всего пострадавшими признаны 1,1 млн человек.

В Таиланде погибли 170 человек, пострадали почти 3 млн. Еще три смертельных случая зарегистрировано в Малайзии.