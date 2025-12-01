Трамп: Коррупционный скандал в Украине не помогает завершению конфликта, но есть «хороший шанс» заключить мирное соглашение

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде заявил, что есть «хороший шанс» на заключение соглашения о прекращении военных действий в Украине. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

По его словам, у Украины есть «сложные небольшие проблемы», уточнив, что имеет виду «ситуацию с коррупцией».

«У них [у Украины] есть ситуация с коррупцией, которая не помогает [завершению войны]. <…> Но я думаю, что есть хороший шанс заключить соглашение», — заявил президент США.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что на переговорах во Флориде не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но это был «шаг вперед». «Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована [на переговорах] в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — сказал собеседник издания.

Переговоры США и Украины прошли 30 ноября. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио сказал, что переговоры были «очень продуктивными и полезными», но «предстоит еще много работы». Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал встречу «продуктивной и успешной».

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.