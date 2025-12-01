Центральный банк Туркменистана ввел в обращение банкноту в 200 манатов

CentralAsia (TM) - С 1 декабря Центральный банк Туркменистана вводит в обращение банкноту номиналом 200 манатов. Об этом сообщает ТДХ.

Ввод новой купюры приурочен к 30-летию получения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. Банкнота сделана из полимерного материала. На лицевой стороне изображен монумент Arkadag, а на оборотной – административное здание хякимлика (администрации) города Аркадаг, рассказали в ЦБ.

Одновременно введены в обращение модифицированные полимерные банкноты номиналом 1, 5, 10 манатов. Цвет и дизайн этих купюр в целом сохранен, но добавлена эмблема Международного года мира и доверия, каковым власти Туркменистана назначили 2025-й год.

В банке пояснили, что ключевыми особенностями новых банкнот являются высокая защищенность от подделок и устойчивость к внешним воздействиям — загрязнению, износу, повреждениям и другим факторам. Кроме того, усилены защитные элементы и улучшены визуальные признаки, подтверждающие подлинность купюр.

Все банкноты образца 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 года продолжают оставаться законным платежным средством в пределах Туркменистана, подчеркнули в ЦБ.

Официальный курс туркменского маната уже много лет держится на ровне 3,5 за один доллар. Курс черного рынка или реальный составляет 19-20 манатов за доллар.