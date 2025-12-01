экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан сообщил о гибели 5 человек в результате перестрелки на границе с Афганистаном. Рахмон поручил усилить безопасность

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 декабря провел рабочее совещание с руководителями силовых и правоохранительных структур страны, на котором обсуждалась текущая ситуация на таджикско-афганской границе и возможности усиления ее охраны.

Как передает пресс-служба главы государства, президенту доложили, что за последнюю неделю на приграничной с Афганистаном территории Таджикистана произошло два инцидента со стрельбой с сопредельной территории, в результате которых 5 человек погибли и 5 получили ранения.

Эмомали Рахмон «резко осудил незаконные и провокационные действия граждан Афганистана и поручил ответственным лицам принять эффективные меры для урегулирования ситуации и предотвращения повторения подобных инцидентов».

