В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди, снег и гололед
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 2-4 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке и в центре республики – низовая метель, гололед, сообщает «Казгидромет».
Лишь на западе и 2-3 декабря на юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона будет без осадков.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
