В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди, снег и гололед

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 2-4 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке и в центре республики – низовая метель, гололед, сообщает «Казгидромет».

Лишь на западе и 2-3 декабря на юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона будет без осадков.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

