С четверга по Узбекистану ожидается похолодание, возможен дождь

CentralAsia (UZ) - 1−3 декабря по Узбекистану сохранится сухая погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к среде в дневные часы воздух прогреется до +12…+15 градусов, сообщает Узгидромет.

4−5 декабря ожидается вторжение влажного и относительно холодного воздуха. По стране, кроме северных районов, местами возможен дождь, в горах — дождь со снегом.

Температура воздуха понизится до +6…+11 градусов. Ночная температура воздуха 1−5 декабря будет в пределах −3…+2 градусов.

Ветер восточный от слабого до умеренного. В отдельных районах возможен туман.

В Ташкенте 1−3 декабря осадков не ожидается, 4−5 декабря — временами дождь, преимущественно небольшой интенсивности.

Преобладающая температура ночью составит 0…+5 градусов, днём 1−3 декабря — +13…+15 градусов, 4−5 декабря — +8…+11 градусов.