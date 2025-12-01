экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С четверга по Узбекистану ожидается похолодание, возможен дождь

CentralAsia (UZ) -  1−3 декабря по Узбекистану сохранится сухая погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к среде в дневные часы воздух прогреется до +12…+15 градусов, сообщает Узгидромет.

4−5 декабря ожидается вторжение влажного и относительно холодного воздуха. По стране, кроме северных районов, местами возможен дождь, в горах — дождь со снегом.

Температура воздуха понизится до +6…+11 градусов. Ночная температура воздуха 1−5 декабря будет в пределах −3…+2 градусов.

Ветер восточный от слабого до умеренного. В отдельных районах возможен туман.

В Ташкенте 1−3 декабря осадков не ожидается, 4−5 декабря — временами дождь, преимущественно небольшой интенсивности.

Преобладающая температура ночью составит 0…+5 градусов, днём 1−3 декабря — +13…+15 градусов, 4−5 декабря — +8…+11 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com