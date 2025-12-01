Укрепление сотрудничества ЕС и Казахстана ради устойчивого будущего, - глава МИД РК для Euroviews

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Европейский союз разделяют долгосрочный интерес в формировании стабильных, устойчивых и предсказуемых цепочек поставок, которые обеспечивают экономический рост и позволяют внедрять технологии, необходимые для более чистого будущего, пишет министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в авторской статье для Euronews.

В этом декабре исполняется 10 лет со дня подписания Казахстаном и Европейским союзом Расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве (EPCA) — знакового документа, подтвердившего нашу общую приверженность широкому и ориентированному на будущее партнерству.

За прошедшее десятилетие сотрудничество расширилось в сферах политического диалога, безопасности, инвестиций, образования и взаимосвязанности. С учетом более чем 200 млрд евро инвестиций с 2005 года ЕС сегодня является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Сегодня, как и прежде, наши отношения формируются общей приверженностью Уставу ООН и его принципам, а также пониманием того, что многие глобальные вызовы могут быть решены лишь через более глубокое сотрудничество между Европой и ее близкими и надежными партнерами.

Один из таких вызовов лежит в основе долгосрочного роста Европы: обеспечение доступа к материалам и технологиям, необходимым для «зеленого» и цифрового перехода. Зависимость Европы от ограниченного круга поставщиков критически важных сырьевых материалов стала определяющим фактором для ее конкурентоспособности.

Обеспечение стабильного доступа к этим ресурсам является уже не просто промышленной задачей — это стратегический вопрос. Именно в этом контексте Казахстан может сыграть значимую роль.

Казахстан уже является частью решения

Европейская комиссия подчеркивает необходимость диверсификации источников критически важных сырьевых материалов. Перед европейскими политиками сегодня стоит вопрос, как снизить риски, сохраняя темпы реализации «Зеленого курса».

Казахстан уже является частью решения. В 2024 году двусторонний товарооборот с ЕС достиг 48,8 млрд долларов США, и более 80% казахстанского экспорта нефти направляется на европейские рынки.

В перспективе мы видим возможность создания более надежных и диверсифицированных цепочек поставок критически важных минералов для Европы — области, где наши ресурсы и опыт имеют прямую ценность.

Прошедшее десятилетие показало, чего может добиться наше партнерство. Предстоящее десятилетие должно быть определено практической реализацией договоренностей: стратегическими проектами, более прочными производственно-сбытовыми цепями, модернизированной инфраструктурой и углубленным технологическим сотрудничеством.

Закон ЕС о критически важных сырьевых материалах отражает масштаб вызова. К 2030 году Европа намерена значительно увеличить объемы добычи, переработки и вторичной переработки необходимых ресурсов, одновременно ограничивая зависимость от любого отдельного внешнего поставщика.

Недавние сбои показали, насколько легко цепочки поставок могут быть подвержены напряжению вследствие геополитической нестабильности или логистических потрясений. Спрос на медь, графит, редкоземельные элементы, марганец, титан и другие минералы переходного периода растет темпами, значительно превышающими мировые объемы предложения.

Казахстан — одна из немногих стран, способных внести реальный вклад в покрытие этого дефицита. По оценкам самого ЕС, Казахстан может поставлять 21 из 34 сырьевых материалов, которые Евросоюз считает критически важными, включая несколько стратегических позиций. Наш проект по добыче графита в Сарытогане включен в официальный список стратегических проектов ЕС в рамках Закона о критически важных сырьевых материалах.

Основа для сотрудничества уже прочная. Сегодня в Казахстане работают более 4 000 европейских компаний. Подписанный в 2022 году Меморандум о стратегическом партнерстве с ЕС по критически важному сырью, аккумуляторам и возобновляемому водороду укрепил экономический блок EPCA. Совместная Дорожная карта на 2025–2026 годы определяет четкие приоритеты — от геологоразведки до развития цепочек добавленной стоимости и «зеленого» водорода.

Теперь задача — превратить этот прочный фундамент в практические результаты.

Превращая общие вызовы в общие преимущества

Первый шаг — совместная концентрация на ограниченном числе проектов с наибольшим потенциалом. Расширение сотрудничества в ключевых сферах, таких как медь, марганец, титан, редкоземельные элементы и другие важнейшие минералы, поможет Европе сформировать более диверсифицированную базу поставок и обеспечит инвесторам более ясные долгосрочные перспективы.

Формирование устойчивости означает также выход за рамки простой добычи сырья. Реализация европейских планов по переработке и обогащению потребует надежных партнеров, обладающих как производственными возможностями, так и выгодным географическим положением. Казахстан располагает ресурсами для поддержки этого процесса, а расширение сотрудничества в сфере переработки в отдельных сегментах поможет создать более диверсифицированную и предсказуемую базу поставок для Европы.

Не менее важны транспорт и логистика. Критически важным материалам необходимы устойчивые и безопасные маршруты поставок, и Транскаспийский международный транспортный маршрут — так называемый Средний коридор — уже стал ключевым связующим звеном между Центральной Азией и Европой.

Благодаря обязательствам Европейской комиссии и международных финансовых институтов на сумму свыше 10 млрд евро этот маршрут становится все более эффективным, а время транзита сокращается. Дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, железнодорожные мощности и цифровые системы еще больше укрепят этот коридор и помогут снизить риски для цепочек поставок чистой энергетики Европы.

Инновации и развитие навыков должны идти параллельно. Надежные цепочки поставок зависят не только от сырья, но и от технологий и экспертизы. Казахстан уже участвует в программах Horizon Europe и Erasmus+, а в свете ожидаемого в обозримом будущем упрощения визового режима для граждан Казахстана более тесное сотрудничество в сфере геологической разведки, переработки аккумуляторов, экологически щадящей добычи и «зеленого» водорода будет способствовать достижению климатических целей Европы и ускорению индустриального обновления Казахстана.

Отмечая 10-летие с момента подписания Расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве, мы ясно видим направление движения: Казахстан и ЕС объединяет долгосрочный интерес в создании стабильных, устойчивых и предсказуемых цепочек поставок, которые обеспечивают экономический рост и внедрение технологий для более чистого будущего.

Прошедшее десятилетие показало, на что способно это партнерство. Следующее десятилетие должно стать эпохой практических результатов: стратегические проекты, укрепленные цепочки добавленной стоимости, модернизированная инфраструктура и углубленное технологическое сотрудничество.

Переход Европы к новой экономике в конечном итоге зависит от обеспечения доступа к материалам, лежащим в основе будущих отраслей промышленности. При правильном выборе приоритетов обе стороны смогут выстроить более крепкое и устойчивое партнерство. Казахстан готов работать с Европейским союзом, чтобы превратить общие вызовы в общие преимущества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения