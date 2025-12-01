Население Казахстана выросло до 20,4 млн человек

CentralAsia (KZ) - Общая численность населения Казахстана достигла почти 20,5 миллиона человек по состоянию на 1 ноября 2025-го. С начала года казахстанцев стало больше на 0,9%, или 180,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

По большей части население Казахстана увеличилось в связи с естественным приростом. С начала года в стране родились 168,5 тыс. человек. Мигрировало в Казахстан всего 12,2 тыс. человек.

Быстрее всего росло население Астаны – сразу на 6,1% за 10 месяцев (1,5 млн человек). Большую часть обеспечил миграционный поток – 81,5% от общего количества. С начала года в Астану переехали более 76 тыс. человек

Алматинцев стало больше на 2,17%, население выросло почти до 3 млн человек. Рост по большей части также обеспечили мигранты — более 33 тыс. человек.

Население Шымкента увеличилось на 2,62%, до 1,3 млн человек. Главным образом это произошло благодаря естественному приросту, а не миграции, как в столицах.

Помимо мегаполисов, увеличилось число жителей в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской и Мангистауской областях.

Сокращение населения зафиксировано сразу в двенадцати регионах. В этот список вошли области Абай, Жетысу и Улытау, а также Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская.

Антирекорд по сокращению населения показал Северный Казахстан — на 1,29%. Область Абай также потеряла более 1% жителей. Такая ситуация сложилась из-за того, что казахстанцы активно уезжают из этих регионов.

