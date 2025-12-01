Али Баба и сорок государственников. Как бывший глава офиса Зеленского Ермак потерял стул справа и не получил подозрение, - «Украинская правда»

Отрицание, гнев, торг, принятие отставки Ермака. Именно так коротко можно описать почти трехнедельный марафон событий вокруг экс-руководителя президентского Офиса Украины, пишет «Украинская правда».

Персоны, которая за почти 6 лет, казалось, стала настолько массивной, что подвинуть ее в одиночку не решался даже президент.

О том, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак может стать следующим фигурантом операции «Мидас», первой сообщила «Украинская правда» – еще 12-го ноября.

Тогда, на третий день после обнародования «пленок Миндича», вряд ли кто-то мог хотя бы представить, что уже через две недели НАБУ и САП будут прорываться в правительственный квартал для того, чтобы провести неотложные следственные действия в месте обитания не первого, но и не второго по влиятельности человека в стране.

Последним, кто бы хотел в это верить, был президент Украины.

Но в 6 утра 28 ноября со стороны улицы Шелковичной к блокпосту в правительственный квартал подъехали три машины с антикоррупционерами, не верить в реальность которых было уже невозможно. Президенту, главе его Офиса и системе власти в целом необходимо было быстро принимать какие-то решения и искать путь, как и с кем двигаться дальше, чтобы избежать коллапса.

Как Зеленский решил уволить главу ОПУ, как это восприняли ключевые силовики и что писали в секретный «революционный» чат чиновники, которые объединились, чтобы устранить Ермака из власти, узнала «Украинская правда».

Первые обыски у Ермака

Андрей Ермак, видимо, и не знает, что спасти его от первых громких обысков, могли не руководители силовых органов, которым он писал с просьбой о помощи, а один военный на блокпосту в правительственном квартале.

Когда около десяти человек из НАБУ, САП и понятых подошли к бетонным блокам на Шелковичной, их ожидали непредвиденные трудности.

Оказалось, что удостоверений правоохранителей и постановления суда от 21 ноября недостаточно для того, чтобы пройти мимо таблички «Запретная зона. Проезд (проход) запрещен (закрыт)». Старший блокпоста, вооруженный автоматом, начал кому-то звонить и преградил правоохранителям путь.

«Мы предлагаем кому-то из вас просто нас сопровождать и все», – сказал детектив НАБУ.

Зато старший блокпоста продолжал настаивать, что скоро должен подойти представитель департамента оперативного обеспечения охраны и вопрос с проходом на территорию правительственного квартала будет решен.

«Вы затягиваете время. Следственное действие – это неотложное действие. Давайте, пожалуйста, кто-то из вас нас сопроводит», – продолжали настаивать на неотложности НАБУшники.

«Я понимаю, но у меня есть процедура», – уже полукриком отвечал охранник правительственного спокойствия.

«Есть закон – это и есть основная процедура. У меня есть основания полагать, что сейчас могут уничтожаться документы, которые могут быть доказательствами», – не менее громко резюмировали антикоррупционеры и, начав документирование следственного действия на камеру, зашли в правительственный квартал. Несмотря на несогласие старшего блокпоста и его автомат, который с момента начала диалога тот перевесил из-за спины на плечо.

Далее журналист УП стал свидетелем нескольких напряженных телефонных разговоров руководителя блокпоста. Из контекста можно было предположить, что это были объяснения руководству, и с той стороны трубки люди были не в восторге от услышанного.

По информации источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, обыски проходили только по месту жительства Ермака неподалеку от ОП, в его кабинет руководителя Офиса президента на втором этаже на Банковой правоохранители решили не заходить.

Несмотря на это НАБУ и САП удалось изъять два ноутбука и несколько телефонов, содержимое которых, как утверждают собеседники в антикоррупционных органах, начали изучать в тот же день.

Примерно в 2 часа дня антикоррупционеры покинули правительственный квартал. Однако съемочной группе УП удалось заметить, что ранее оттуда выехали и руководители НАБУ и САП. Тогда же стало понятно, что Андрей Ермак в тот день остался без подозрения.

Тот факт, что постановление на обыски у главы ОП датировано 21 ноября, может служить подтверждением информации, что у президента Зеленского были не только данные о возможных вопросах к его ближайшему помощнику, но минимум неделя, чтобы избавиться от него до начала следственных действий.

Несмотря на очередную дискредитационную кампанию о срыве переговоров и незаменимости руководителя президентской канцелярии, которую развернул Офис президента, похоже, в НАБУ и САП приняли решение бить именно по коррупции, а не по государству во время полномасштабного вторжения.

«Подозрение ему – дело времени», – убеждают сейчас источники «Украинской правды» в правоохранительных кругах.

И, похоже, Андрей Ермак решил не терять это время. Между двух опций: покинуть страну или скрыться от уголовного дела по мобилизации – он выбрал вторую.

Последние часы Ермака на посту

Пока по месту жительства на тот момент еще главы ОП на Шелковичной следователи НАБУ и прокуроры САП проводили обыски, на его рабочем месте, в центре принятия решений, шла сложная работа по политической переоценке.

Операция «Мидас», задуманная как демонстрация институциональной независимости во время войны, в реальности обнажила другое измерение: удар по фигуре, олицетворяющей центр властной вертикали, неизбежно становится испытанием и для самого президента.

В 9 утра в Офис президента прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Кстати, появление на встрече Малюка не случайно. Как удалось выяснить УП, Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, потому что тот якобы «проглядел» операцию «Мидас» и не защитил его.

Президент Зеленский встретил гостей в настроении человека, который вдруг осознал, что битвы одновременно на двух фронтах – внешнем и внутреннем – угрожают не отдельным политическим фигурам, а самой управляемости страны.

По свидетельствам источников «Украинской правды», это была как минимум третья подобная встреча за последние две недели с начала «Миндичгейта». Но на этот раз руководителей антикоррупционной вертикали в качестве переговорщиков сопровождали еще и Малюк и Федоров.

Обсуждение велось вокруг дилеммы, которую еще больше обостряют контрасты войны: борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной, но она не должна разрушать дипломатические возможности, которые опираются на видимость управляемости.

Поэтому у Зеленского хотели найти вариант, при котором активная фаза обысков, направленных против руководителя ОП, не была бы прочитана международными партнерами как сигнал хаоса, что, в свою очередь, подрывает хрупкий баланс диалога о мире.

Президент слушал аргументы без привычной политической брони и все больше склонялся к очевидному: государство не должно подчиняться персональной точке опоры, которая, впитав избыток влияния, потеряла связь с реальностью.

К выводу, что Ермак должен быть уволен, приводили и сигналы изнутри властной команды. Источники УП утверждают, что подобную позицию доносили в течение последних двух недель несколько ключевых фигур: технократ Михаил Федоров, спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже некогда человек Ермака Олег Татаров, которому Али Баба (одно из кодовых имен Ермака) также «нарезал задачи» по антикоррупционерам.

На прошлой неделе президент вроде бы услышал их аргументы, но в последний момент все снова изменилось. Ермак даже возглавил делегацию для переговоров с американскими партнерами в Швейцарии.

После часа дискуссии в кабинете Зеленского руководители НАБУ и САП уехали из правительственного квартала, не объявив подозрение главе ОП. А президент взял паузу на обдумывание ситуации.

Связи с самим Ермаком на тот момент не было.

Наконец, через несколько часов, президент таки принял окончательное решение уволить Ермака. Глава государства позвал Михаила Федорова, чтобы тот помог готовить видеообращение к народу, в котором должны были объявить об отставке руководителя ОП.

«Перевесило, что этого не избежать. И что это поддерживают сплошь все – от нардепов, силовиков, общества до ключевых международных партнеров. Что это государственное, необходимое стране решение для перезагрузки многих ключевых институтов и критических процессов в стране», – рассказывает не под запись один из участников этих процессов.

С ним могли бы согласиться и американские партнеры. Как известно УП, последние полгода американцы безрезультатно пытались намекнуть Зеленскому на необходимость сменить Ермака на позиции ключевого переговорщика.

В ход шли и публичные инструменты, и резкие анонимные комментарии для западных СМИ, как в большом аналитическом материале в Politico, и даже непубличные поиски альтернативных каналов коммуникации с Украиной, как, например, по линии руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Первые дни власти без Ермака

«Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета президента, как пустой стул справа от него».

Сообщение такого содержания написал один из топовых чиновников государства, комментируя совещания на четвертом этаже Офиса президента без Андрея Ермака.

Вот только любопытному читателю не найти этот комментарий в сети. Написан он был в тайном «революционном» чате. В нем действующие влиятельные члены властной команды, рискуя, что их таки разоблачит всесильный глава ОП, координировали свои действия, чтобы устранить Ермака с должности.

Полный круг участников этого тайного «ревкома» УП установить пока не удалось. Но с абсолютной уверенностью можно сказать, что речь идет о высшем звене государственного управления.

«Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех», – объясняет в разговоре с УП один из «революционеров», приводя косвенное доказательство. Шутит, мол, сообщение о «пустом стуле у президента» собрало больше всего лайков за время существования их чатика.

Понятно, что в этих словах есть доля несерьезного остроумия, однако есть в них нечто ужасно символическое.

Все время пребывания на посту главы ОП у Андрея Ермака была сфокусированность, чтобы не сказать зацикленность, на том, чтобы назначать «своих» людей на наибольшее количество должностей. Последний состав Кабмина или почти любые важные кадровые ротации последних лет это прекрасно иллюстрируют.

Однако в критический для самого Ермака момент никто из его назначенцев и выдвиженцев, даже те, чьей карьеры никогда бы и не было, если бы не он, – никто не встал на защиту главы ОП. Человек, которому прислуживали сотни, буквально в один момент остался абсолютно один.

Отвернулся даже тот, чьим именем и волей Ермак фактически соуправлял государством в последние годы.

Правда, бывший глава ОП сам приложил руку к тому, чтобы Зеленский лишился сомнений в правильности решения об отставке. Как рассказывают собеседники УП в команде президента, глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями.

«Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский) его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», – объясняет драматизм ситуации человек из близкого окружения Ермака.

В конце концов для Зеленского этот опыт расставания явно был более легким, хоть и неприятным. Это не первый друг, которого президенту приходится исключать из команды. Были уже и Андрей Богдан, и Иван Баканов, и даже едва ли не старший брат Сергей Шефир. Для Ермака это был первый опыт, поэтому, вероятно, и реакция его была настолько бурной.

«Разрыв был ужасным. Но круто, что президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял. Как Кай после Снежной королевы», – подытоживает один из собеседников УП среди чиновников.

Большинство опрошенных членов команды президента сходятся во мнении, что после отставки Ермака Зеленский будто снова вернулся к своей прежней версии.

«Сейчас он снова энергичный. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность», – рассказывает не под запись один из членов команды Зеленского.

Насколько система власти устойчива и способна к принятию решений в условиях жизни без Ермака, можно будет понаблюдать уже буквально на этой неделе.

Сейчас перед властью стоит сразу несколько достаточно важных задач, которые будут иметь и прикладные политические последствия, и дадут определенные сигналы всей системе и партнерам Украины.

Прежде всего президент должен определиться со следующим главой своего Офиса. В зависимости от того, какая кандидатура будет для этого выбрана, станет понятно, был ли разрыв с Ермаком просто косметическим ремонтом в ОП, или подготовкой к капитальной перестройке системы власти.

По состоянию на начало недели собеседники УП называют сразу несколько фамилий на должность главы Офиса. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса выглядят как группа наиболее реальных кандидатов.

Кроме того есть вероятность, что возглавить ОП могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который сейчас задействован в переговорном треке с США. Такое назначение могло бы сместить акцент должности руководителя Офиса от скандалов и внутряков на большую международную работу, что могло бы несколько успокоить политическую ситуацию.

Переход премьера Свириденко в ОП невозможен. Во-первых, потому, что сама Юлия Анатольевна смотрит на такое перемещение как на дауншифтинг, во-вторых, это потребовало бы слишком большого напряжения сил для перезапуска всего Кабмина.

А Раде, напомним, еще предстоит собрать голоса за бюджет, который должны были проголосовать на прошлой сессионной неделе, но побоялись выносить в зал. По состоянию на начало недели подтвержденных голосов за бюджет до сих пор не было. Заседание бюджетного комитета запланировано на понедельник сразу после заседания фракции монобольшинства, поэтому можно предположить, что голосованию за бюджет быть.

Кроме того, парламент готовится заполнять вакантные должности в правительстве. Как известно УП, кандидатуру на министра юстиции у Зеленского уже выбрали. Вместо скандального Галущенко Минюст должен возглавить нынешний руководитель правового комитета Рады от «Слуги народа» Денис Маслов.

В то же время на должность министра энергетики кандидатуры еще нет. Предыдущие главные кандидаты Сергей Корецкий из «Нафтогаза» и Андрей Герус из фракции «слуг» не захотели возглавить Минэнерго. Поэтому пока им в статусе и.о. будет руководить Артем Некрасов. А тем временем состоится некий большой рекрутинговый процесс для поиска нового министра.

* * *

«Ситуация пока шаткая. Знаете, это как у вас испортился один зуб и начал болеть. И болит так, что ты не можешь вообще никакими зубами жевать. И вот сейчас этот зуб вырвали, но еще точно никто не знает, не заразил ли он другие и могут ли они еще работать», – описывает ситуацию во власти один из собеседников УП в Раде.

Система достаточно быстро восприняла увольнение Андрея Ермака. Но для того, чтобы произошли действительно качественные изменения, Зеленскому нужно не просто сменить фамилию, а переосмыслить вообще роль такого органа, как Офис президента.

Прежде всего ОП должен отказаться от позорной практики силового выборочного давления на всех, кто кому-то не нравится. Чтобы силовые органы пришли в себя, чтобы они перестали быть «кассирами», а стали снова охранниками права – одна из первых задач, которые должна решить новая команда в Офисе.

Также необходимо проанализировать, как так случилось, что президента загнали в открытый конфликт с большинством ведущих независимых СМИ. Возможно, когда советники по работе с медиа могут предложить только войну и грубое давление на неудобные редакции, то это просто плохие советники?

И главное, надо понять, что то, о чем сам президент очень справедливо просит общество – единство, – это не константа, это ежедневная работа.