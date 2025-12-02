Популяция аргали в Монголии увеличилась до 3600 особей: WWF

CentralAsia (MNG) -

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF)-Mongolia, предоставленным в воскресенье, общая популяция монгольского аргали, вида, находящегося под угрозой исчезновения в Западной Монголии, увеличилась до 3600 особей.

Перепись аргали, вида диких баранов, обитающих вдоль западной границы Монголии с Россией, проводилась с 2023 года по октябрь этого года в монгольских аймаках Баян-Өлгий, Ховд и Увс, говорится в заявлении WWF-Mongolia.

«Недавние усилия по охране природы, направленные на смягчение последствий воздействия окружающей среды и человека, такие как обеспечение соблюдения законов, управление средой обитания, профилактика заболеваний и взаимодействие с общественностью, способствовали увеличению популяции аргали в Монголии», — добавили в ведомстве.

Аргаль — самый крупный дикий баран, обитающий в горных и высокогорных районах Монголии. Он может достигать высоты 120 см, веса до 140 кг и длины 1,8 м. У самцов очень большие округлые рога, длина которых может достигать 190 см. У самок также есть рога, но меньше.

Аргали и угалзы — дикие предки овец, в настоящее время относящиеся к числу наиболее находящихся под угрозой исчезновения животных в мире. Самец называется угалз, самка — хомь. Их детеныши называются хурга, как и монгольские овцы.

Интересно, что латинское название вида — имя бога Амона. Овидий передаёт миф, согласно которому небожители из страха перед Тифоном превратились в разных животных. Амон принял облик барана. В античной традиции Амона изображали в виде человека с бараньими рогами.

Рог угалза величественный и большой, он не раз завоевывал золотые медали на международных ярмарках за длину и толщину своих рогов.

Аргаль — дикий баран, который в изобилии обитает в горах Цамбагарав, Байтаг-Уул, горный хребет Мянган Угалзт аймака Ховд, Хархираа и Тургэн аймака Увс, Хар Азарга Гоби-Алтая, Хантайширских горах, горе Бурхан Буудай и в отрогах гор Хангай и Хэнтий в Монголии.

Общий вид тела напоминает монгольскую овцу, но в целях адаптации к природным условиям ноги высокие и тонкие, шерсть грубая, жесткая, а хвост короткий и пушистый.

Аргали живут группами до 100 животных, причём вне сезона размножения самцы и самки держатся отдельно друг от друга. Половая зрелость у самок наступает на второй год жизни, в то время как у самцов только на пятый. Период гона различается у разных популяций, но в целом длится с октября по ноябрь. Для архаров характерно сочетание полигинии с полиандрией — то есть в одной брачной группе у них могут одновременно участвовать несколько самцов и несколько самок. В начале брачного периода самцы состязаются за право обладания самкой, сталкиваясь друг с другом рогами. Беременность длится 150—160 дней, после чего на свет появляется 1—2 ягнёнка. Перед отёлом, который приходится на раннюю весну, самка отделяется от стада, находит укромное место и проводит с ягнятами первые несколько дней. Уход самкой за потомством длится около 4 месяцев, после чего ягнята становятся полностью самостоятельными. Самцы в воспитании ягнят участия не принимают. Продолжительность жизни 10—13 лет.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения