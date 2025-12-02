Приход Святого Андрея налаживает связи с Монголией

Кардинал Джорджо Маренго беседует с прихожанином после мессы в приходе Святого Андрея в Торонто

Прошел примерно месяц с тех пор, как кардинал Джорджио Маренго из Монголии посетил Канаду, где он посетил приход Святого Андрея в Торонто и совершил там таинство Евхаристии в знак благодарности за давние отношения между приходом в западной части города и родной резиденцией Маренго в Монголии.

Несмотря на плотный график работы, наполненный духовными обязанностями и многочисленными поездками, Маренго сумел найти время, чтобы выразить свою благодарность за теплый прием прихода на канадской земле.

«Недавняя встреча, проезжая через Торонто, очень обогатила меня. Это было настоящим благословением, ведь теперь наши отношения стали ещё глубже. Было чудесно вместе отслужить Святую Мессу и провести время вместе, разделяя моменты единения», — сказал он.

«Я был очень тронут их щедростью и вниманием, и благодаря этому я почувствовал, что теперь между приходом Святого Андрея и нашей постоянной миссией существуют более глубокие узы общения, дружбы и сотрудничества».

Это был долгий путь для кардинала, который в настоящее время занимает пост апостольского префекта Улан-Батора, миссионерской юрисдикции, охватывающей всю Монголию. По словам самого кардинала, церковь Святого Андрея, вдохновлённая миссионерами Консолаты, уже давно поддерживает миссию в Монголии, ещё до того, как она перешла под его опеку.

Прошло более 20 лет с тех пор, как Маренго прибыл в Монголию в качестве молодого итальянского миссионера «Консолата», где он помог основать первый католический приход в городе Арвайхээр.

Именно там, в городе в центральной Монголии с населением не более 25 000 человек, он трудился над выполнением миссии своего религиозного общества по первой евангелизации в месте, где Церковь была в значительной степени неизвестна и отсутствовала. Для него этот опыт стал одним из поворотных моментов в жизни и реальностью, которая продолжает оказывать влияние на его нынешнее служение.

«(В Арвайхээр) я испытал, что значит служить Церкви в месте, о котором никто не знает, и даже не присутствовал там в тот момент, когда мы туда прибыли. Ежедневное осознание красоты и одновременно сложности того, как делиться своей верой с людьми других традиций, у которых никогда прежде не было возможности соприкоснуться с Церковью и евангельским посланием, сформировало ту часть служения, которую я сейчас несу Церкви», — рассказал он изданию The Catholic Register.

Маренго был назначен кардиналом Папой Франциском в 2022 году в возрасте 48 лет, что сделало его одним из самых молодых членов Коллегии кардиналов, уступая только кардиналу Николаю Бычку из Украинской католической епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, Австралия. С этого момента миссионерская работа Маренго в отдаленном уголке планеты, где лишь около двух процентов населения являются христианами, стала еще более актуальной.

«После первоначального удивления и относительного шока от известия о моем назначении кардиналом я старался продолжать служение, которое я уже выполнял: старался углубить и укрепить его, одновременно увеличивая свои молитвы и усилия, чтобы почтить этот сан и поставить его на первый план Вселенской Церкви», — сказал он.

Однако распространение Евангелия в регионе, где оно было относительно неизвестно, даже всего несколько лет назад, — это нелегкая миссия.

«Реальность Церкви в Монголии сопоставима с той, что описана в Деяниях Апостолов, когда первая община верующих была создана посредством свидетельства, проповеди и труда Апостолов», — сказал он.

Маренго сказал, что большинство членов католических общин Монгольской церкви являются христианами в первом поколении, описывая тот замечательный опыт, который он им дает, сопровождая их на пути к новой вере.

Что касается готовности рассмотреть призыв к посвящению себя в священнической или религиозной жизни, Маренго считает, что это сводится к ежедневному углублению личных отношений с Иисусом Христом.

«Это способствовало развитию молитвенной жизни в семьях и у отдельных людей, чтобы семя божественного призыва следовать за Христом именно таким образом могло быть принято, приветствовано и принести плоды», — сказал он. «Наше внимание особенно направлено на обеспечение хорошей духовной жизни, чтобы, настраиваясь на Святого Духа, молодые мужчины и женщины также могли быть более внимательными к призыву Господа».

Буддизм является доминирующей религией в Монголии, ее исповедует чуть более половины населения страны. Межрелигиозный диалог с буддийским большинством является повседневной реальностью для католиков Монголии и Маренго, а также историческим приоритетом для Церкви в Монголии в целом.

Маренго рассказал, что регулярно принимает участие в буддийско-христианских коллоквиумах: делегации монгольских буддистов встречались с Папой Франциском в мае 2022 года и в январе этого года, а недавно, в октябре, встретились с Папой Львом XIV. Они были «действительно важны для нашего взаимопонимания и налаживания мостов сотрудничества», и он выразил надежду, что местные и международные встречи откроют путь другим инициативам, таким как приют для бездомных в Улан-Баторе, управляемый католической церковью, в рамках проекта «Дом милосердия».

Благодаря своей связи с приходом Святого Андрея Церковь в Монголии надеется, что и многие другие приходы по всему миру начнут такое же духовное и плодотворное сотрудничество.

«Моё самое глубокое желание и молитва — чтобы местные католики здесь, в Монголии, и иностранные миссионеры вместе смогли углубить глубину своего миссионерского служения Господу. Я жажду, чтобы местная община проявляла признаки великой веры, движимой милосердием и твёрдой надеждой зрелой общины, которая хранит свежесть этой встречи со Христом», — сказал он.

«Я также верю, что важным шагом на пути к осуществлению этой мечты является рост в духовной жизни; поэтому у нас также есть мечта основать католический созерцательный монастырь в Монголии, когда Бог позволит это и когда для этого будут готовы условия».

Версия этой истории появилась в номере The Catholic Register от 30 ноября 2025 года под заголовком «Приход Святого Андрея налаживает связи с Монголией».

перевод: Татар С.Майдар

