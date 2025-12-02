В Риме состоялась официальная церемония встречи президента Монголии. Видео и Фото

CentralAsia (MNG) -
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится в стране с государственным визитом по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супругу Болорцэцэг Лувсандорж официально встречали Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и первая леди Лаура Маттарелла.
Когда президент Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж прибыли в Квиринальский дворец (Palazzo del Quirinale), их встретили военный оркестр, почетный караул итальянской государственной армии и итальянские кавалеры.
После приветствия Серджо Маттареллы и первой леди Лауры Маттареллы и а также после того, как капитан итальянской почетной команды отчитался перед президентом, военный оркестр сыграл национальные гимны Монголии и Италии. Одновременно над президентским Квиринальским дворцом был поднят флаг Монголии.
Капитан Почетного отряда пригласил президента Хурэлсуха Ухнаа принимать ряды Почетного отряда.
Квиринальский дворец (Palazzo del Quirinale) — историческое здание в Риме, Италия. Дворец XVI века на Квиринальском холме. В настоящее время дворец — одна из трёх официальных резиденций Президента Итальянской республики, наряду с виллами в Неаполе и Кастельпорциано. Квиринальский дворец был резиденцией тридцати римских пап, четырёх королей Италии и двенадцати президентов Итальянской Республики. На площади перед дворцом установлен Фонтан диоскуров с египетским обелиском в центре. Площадь дворца составляет 110 500 квадратных метров, и он является одиннадцатым по величине дворцом в мире.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews