В Риме состоялась официальная церемония встречи президента Монголии. Видео и Фото

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится в стране с государственным визитом по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супругу Болорцэцэг Лувсандорж официально встречали Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и первая леди Лаура Маттарелла.

Когда президент Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж прибыли в Квиринальский дворец (Palazzo del Quirinale), их встретили военный оркестр, почетный караул итальянской государственной армии и итальянские кавалеры.

После приветствия Серджо Маттареллы и первой леди Лауры Маттареллы и а также после того, как капитан итальянской почетной команды отчитался перед президентом, военный оркестр сыграл национальные гимны Монголии и Италии. Одновременно над президентским Квиринальским дворцом был поднят флаг Монголии.

Капитан Почетного отряда пригласил президента Хурэлсуха Ухнаа принимать ряды Почетного отряда.

Квиринальский дворец (Palazzo del Quirinale) — историческое здание в Риме, Италия. Дворец XVI века на Квиринальском холме. В настоящее время дворец — одна из трёх официальных резиденций Президента Итальянской республики, наряду с виллами в Неаполе и Кастельпорциано. Квиринальский дворец был резиденцией тридцати римских пап, четырёх королей Италии и двенадцати президентов Итальянской Республики. На площади перед дворцом установлен Фонтан диоскуров с египетским обелиском в центре. Площадь дворца составляет 110 500 квадратных метров, и он является одиннадцатым по величине дворцом в мире.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения