Президент Серджо Маттарелла посетит Монголию с государственным визитом в 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Продолжается государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Итальянскую Республику.

Президент Хурэлсух Ухнаа и Серджио Маттарелла провели официальные переговоры после личной встречи.

Главы государств выразили удовлетворение активным развитием отношений и сотрудничества во многих социальных и экономических сферах в результате совместных усилий.

Главы государств сошлись во мнении, что в ходе визита в рамках «Стратегического партнерства» дружественные отношения и сотрудничество двух стран поднялись на два уровня, что свидетельствует об особом значении, которое они придают отношениям и сотрудничеству.

Они подтвердили свою приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, легкой промышленности, дорог, транспорта, образования, науки, культуры, спорта, туризма и средств массовой информации.

Главы государств обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также обменялись мнениями по вопросам региональных и международных отношений.

Две страны, разделяющие общие ценности, такие как демократия, права человека, свобода и мир, согласились, что наилучшим способом решения любых нерешенных вопросов является диалог.

Главы государств выразили уверенность, что согласованные в ходе официальных переговоров вопросы будут реализованы на практике.

Серджио Маттарелла принял приглашение президента посетить Монголию с государственным визитом и подтвердил, что посетит страну в 2026 году.

Монголия и Италия установили дипломатические отношения в 1970 году. Наша страна открыла посольство в Риме в 2011 году, а Италия — в Улан-Баторе в 2016 году.

Дипломатические отношения между Италией и Монголией были установлены в 1970 году, поэтому в 2025 году исполняется 55 лет. Однако обмены между итальянским и монгольским народами начались задолго до 1970 года. В Национальном музее Чингисхана в Улан-Баторе хранится реликвия римской эпохи (III–II вв. до н. э.), свидетельствующая о существовании контактов между двумя народами тысячелетия назад. Папа Иннокентий IV отправил первую дипломатическую миссию в 1245 году. Папа, обеспокоенный расширением Монгольской империи до сердца Европы, отправил францисканского монаха Джованни да Пиан дель Карпине ко двору хана Гуюка с заданием доставить хану два папских письма. Это произошло задолго до путешествия Марко Поло ко двору хана Великого Хубилая. В 2024 году Италия совместно с Музеем Чингисхана организовала выставку, посвящённую Марко Поло, к 700-летию со дня его смерти. Статуя знаменитого венецианца установлена ​​в центре Улан-Батора.

Отношения между Италией и Монголией подкреплены многочисленными соглашениями и документами. С наиболее важными из них можно ознакомиться по следующей ссылке. В январе 2025 года между двумя странами было подписано соглашение о воздушном сообщении, первое в этой сфере, создающее комплексную нормативно-правовую базу для реализации прямых рейсов между Италией и Монголией.

Сотрудничество между двумя странами осуществляется также в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Европейским Союзом с его государствами-членами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения