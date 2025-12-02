Монголия и Германия обменялись мнениями о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства окружающей среды и изменения климата Батбаяр Шурэнчулуун провел встречу с представителями Посольства Федеративной Республики Германия и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Во встрече приняли участие г-н Удо Вебер, руководитель отдела сотрудничества в области развития посольства Германии в Монголии; г-н Юрген Хартвиг, директор GIZ в Монголии; и г-н Бастиан Флури, координатор экологических проектов. Стороны обменялись мнениями в рамках текущего сотрудничества.

Обсуждались следующие темы:

II и III этапы проекта по сохранению биоразнообразия и адаптации к изменению климата;

Подготовка к 17-й сессии Конференции Сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Помимо этих вопросов, обе стороны подчеркнули, что Монголия и Германия поддерживают давнее и успешное сотрудничество в области охраны окружающей среды, расширения сети охраняемых территорий и внедрения устойчивого управления лесами и природными ресурсами.

В ходе встречи Монголия подчеркнула важность согласования своей политики в области изменения климата с передовой международной практикой и поддержкой. Представители GIZ выразили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в сфере охраны окружающей среды Монголии.

Эта встреча стала важным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и климата, а также продвижения реализации конкретных совместных проектов.

