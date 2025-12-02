Монгольские дзюдоисты завоевали три медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Гончигсурэн Батхуяг завоевал золотую медаль в категории +100 кг

CentralAsia (MNG) - Серия «Большого шлема» была организована Международной федерацией дзюдо с 28 по 30 ноября 2025 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где сборная Монголии заняла четвертое место.

На турнире, объединившем лучших спортсменов из 52 стран, сборная Монголии из 15 дзюдоистов под руководством заслуженного тренера Нямлхагвы Пурэвдорж и тренера Болдбаатара Халиуна завоевала одну золотую и две серебряные медали. В первый день соревнований заслуженный спортсмен Ариунболд Энхтайван завоевал серебро в весовой категории до 60 кг среди мужчин, обеспечив Монголии первую медаль турнира. Во второй день заслуженная спортсменка Энхрийлэн Лхагватогоо завоевала вторую серебряную медаль для команды в весовой категории до 63 кг среди женщин.

30 ноября, в заключительный день турнира, международный мастер Гончигсурэн Батхуяг завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг. Гончигсурэн одержал победу над эстонцем Карлом Прийлинном, россиянином, чемпионом мира среди юниоров Денисом Бачаевым, грузинским молодым мастером Ираклием Деметрашвили и бронзовым призёром Олимпийских игр, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира Тамирланом Башаевым. После чемпионата мира Гончигсурэн выиграл три турнира подряд: турнир Большого шлема в Улан-Баторе, Гран-при Циндао и турнир Большого шлема в Абу-Даби. Помимо трёх призёров, международный мастер Наранцэцэг Ганбаатар заняла седьмое место в женской категории до 48 кг, а Номинзул Дамбадаржаа – пятое место в категории свыше 78 кг.

Из 52 стран, участвовавших в турнире в Абу-Даби, 26 завоевали медали, в том числе 11 золотых.

Во время турнира Большого шлема в Абу-Даби состоялось очередное заседание Исполнительного совета Международной федерации дзюдо, на котором президент Ассоциации дзюдо Монголии Баттулга Халтмаа был избран членом совета и назначен директором по обучению.

