Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска. Украина это не подтверждает

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении городов Красноармейск ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Путин поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.

В Минобороны РФ опубликовали ролик, где российские военные развернули флаг на главной площади Покровска.

Украина таких сведений не подтверждает. На картах OSINT-проектов, постоянно следящих за изменениями линии фронта — украинского DeepState и финского Black Bird Group — ни Волчанск, ни Покровск все еще не полностью захвачены российской армией.

Авторы проекта DeepState в кратком описании положения в Покровске 1 декабря сообщили, что российские военные «продолжают распространяться по Покровску и его окраинам, пытаясь установить физический контроль в районе».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил 1 декабря, что в Покровске и на Купянском направлении идут сложные бои. Он также напомнил, что в конце ноября Путину отчитались о полном захвате Купянска, однако ВСУ тогда опровергли эту информацию.

В ВСУ, комментируя заявления Минобороны РФ о «продвижении» и «освобождении» ряда населенных пунктов в Донецкой области, заявили, что «подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения».

«Информационные «победы», которые российское Минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте», - сообщили в ВСУ.