Посол Таджикистана хочет, чтобы в его стране разводили монгольских яков

CentralAsia (MNG) -

Президент Торгово-промышленной палаты Монголии принял посла Таджикистана

Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Лхагважав Баатаржав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Монголии по совместительству Хайрулло Ибодзоду.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о результатах прошедшего в июле 2025 года монголо-таджикского бизнес-форума, росте товарооборота между двумя странами, а также отметили возможности расширения будущего сотрудничества.

Посол Хайрулло Ибодзода отметил широкий потенциал сотрудничества в сфере продовольствия, сельского хозяйства и туризма, обсудив механизмы взаимодействия предпринимателей обеих стран и новые направления сотрудничества. Он также выразил заинтересованность в возможности разведения монгольских яков в Таджикистане.

Президент Лхагважав подчеркнул, что изучение опыта, инженерных решений и управления Рогунской и Нурекской ГЭС Таджикистана имеет большое значение для управления энергетическими и водными ресурсами Монголии. Он отметил, что Таджикистан является ключевым поставщиком водных ресурсов в Центральную Азию, а его ледники и водные ресурсы, питающие верховья таких крупных рек, как Амударья и Сырдарья, занимают стратегическое положение в политике устойчивого развития и водной безопасности региона.

По его словам, стороны будут и дальше расширять сотрудничество в области управления водными ресурсами, энергетики, сельского хозяйства и бизнеса, а также совместно работать над выводом экономических отношений между двумя странами на новый уровень.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения