В Южной Корее хакеры взломали более 120 тысяч домашних камер наблюдения и продавали интимные видеоролики

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Полиция Южной Кореи обвинила четверых местных жителей во взломе более 120 тысяч камер видеонаблюдения, установленных в жилых домах и офисах компаний.

По заявлению полиции, четверо подозреваемых действовали отдельно друг от друга, трое из них задержаны. Целью взлома стали видеокамеры, которые подключают к вай-фаю и используют для охраны или чтобы наблюдать за детьми или домашними животными.

Хакеры использовали уязвимости камер, например, простые пароли, состоящие из повторяющихся букв или чисел, чтобы похитить видеозаписи. В частности, взломщики получили доступ к камерам наблюдения в караоке-комнатах, студии пилатеса и гинекологической клинике, пишет BBC News.

Один из подозреваемых, по данным следствия, взломал 63 тысячи устройств и создал 545 единиц сексуализированного контента, которые продал неназванному зарубежному сайту за 35 миллионов корейских вон (20,5 тысячи евро). Второй подозреваемый взломал около 70 тысяч камер и продал тому же сайту 648 файлов за 18 миллионов вон (10,5 тысячи евро).

В полиции отметили, что записи, переданные двумя подозреваемыми, составили около 62% от общего числа видеозаписей, опубликованных на указанном сайте за последний год. Власти Южной Кореи попросили другие страны заблокировать сайт.

Третий подозреваемый взломал около 15 тысяч устройств, а четвертый — 136. Полиция установила, что они не распространяли и не продавали похищенные видеозаписи.

Судя по сообщению полиции, хакеры более 148 тысяч раз взламывали видеокамеры, но в пресс-релизе отмечается, что взлом затронул «более 120 тысяч» устройств. Неясно, почему возникли такие расхождения, возможно, разные хакеры могли взламывать одну и ту же видеокамеру несколько раз.