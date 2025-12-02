Президент Южной Кореи призвал наказать виновных в массовой утечке данных Coupang

Ли Чжэ Мён

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил во вторник, что выявленная в конце ноября массовая утечка данных клиентов маркетплейса Coupang должна быть расследована, и виновных необходимо быстро установить и привлечь к ответственности. Выступая на заседании кабмина, он назвал произошедшее тревожным сигналом к усилению защиты цифровой конфиденциальности, сообщает Reuters.

Полиция республики начала расследование по факту утечки личной информации более чем 33 млн клиентов крупнейшей в стране платформы электронной коммерции Coupang, которая быстро расширяла свою клиентскую базу и внедряла новые сервисы.

В результате утечки были раскрыты имена, адреса электронной почты, домашние адреса и номера телефонов клиентов. Оказалось, ситуация развивается с июня, а отчет о ней южнокорейские власти получили в ноябре.

Глава государства был возмущен тем, что специалисты торговой платформы не могли обнаружить сам факт утечки в течение пяти месяцев. Он потребовал пересмотреть в сторону увеличения размеры штрафов и компенсации ущерба в подобных случаях. Coupang извинилась за инцидент.