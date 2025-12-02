Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 151, арестованы 13 человек

CentralAsia (CA) - Власти Гонконга заявили в понедельник, что в ходе расследования пожара арестовали 13 человек по подозрению в непредумышленном убийстве, сообщает Reuters.

Власти сообщили, что испытания нескольких образцов зеленой сетки, которая была обернута вокруг бамбуковых лесов на зданиях во время пожара, не соответствуют стандартам огнестойкости. Подрядчики, работавшие над реконструкцией, использовали эти некачественные материалы в труднодоступных местах, фактически скрывая их от инспекторов. Пенная изоляция также способствовала распространению пламени, а пожарная сигнализация на комплексе не работала должным образом.

Между тем полиция продолжает обыскивать семь сгоревших башен, обнаруживая тела жильцов на лестничных клетках и крышах, которые оказались в ловушке. Число жертв пожара достигло 151 человека, более 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поиск останков может занять несколько недель, но сотрудник полиции Цанг Шук-инь сообщил журналистам, что некоторых пропавших, скорее всего, найти не удастся.