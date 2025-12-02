Bloomberg: В ноябре Украина совершила рекордное число атак на российские НПЗ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины в ноябре не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников, сообщает Bloomberg.

По оценке агентства, это рекордное число атак на стратегическую нефтяную инфраструктуру России за все время военных действий.

Атаки на НПЗ совпали с четырьмя атаками на нефтеналивные объекты в Черном море, а также с атаками на танкеры, которые перевозят российскую нефть.

Так, в конце прошлой недели Украина атаковала морскими дронами около берегов Турции два нефтяных танкера «Кайрос» (Kairos) и «Вират» (Virat), принадлежащие «теневому флоту» РФ, сообщил источник Bloomberg. Еще один танкер «Мерсин» (Mersin) был поврежден 27 ноября в результате взрывов, произошедших у берегов Сенегала.

29 ноября в результате атаки морских дронов получил повреждения один из причалов (ВПУ-2, выносное причальное устройство) терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. В компании заявили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной.

В то же время Вооруженные силы РФ продолжают регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты, включая жилые дома, отмечает агентство.