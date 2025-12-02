На трассе Алматы – Бишкек «Хонда» столкнулась с прицепом грузовика «Хово», погибли 7 человек

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана семь человек погибли в результате дорожной аварии, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Смертельное ДТП произошло на 129-м км трассы Алматы – Бишкек.

«По предварительным данным, водитель Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом автомобиле, включая водителя, погибли от полученных травм», – рассказали в департаменте.

Полиция проводит досудебное расследование, в рамках которого установит все обстоятельства произошедшего.

Неделей ранее на этой же трассе произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

