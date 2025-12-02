Погранвойска Таджикистана сообщили о новом нападении боевиков с территории Афганистана, погибли двое китайцев

CentralAsia (TJ) - Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана опубликовал заявление об очередном нападении со стороны афганских боевиков на территорию страны, передаёт НИАТ «Ховар».

В сообщении говорится, что 30 ноября 2025 года около 18:45 по местному времени вооружённая террористическая группа проникла в Таджикистан из афганского села Рузваяк провинции Бадахшан и атаковала сотрудников дорожно-строительной компании в селе Шодак джамоата Вишхарв Дарвазского района.

«В результате атаки погибли двое граждан Китайской Народной Республики, ещё двое получили ранения», — информирует пресс-центр Пограничных войск.

Пресс-центр также напоминает, что ранее, 26 ноября 2025 года, аналогичное нападение было совершено с территории вулусвола Шахри Бузург провинции Бадахшан на район Шамсиддин Шохин.

Тогда погибли трое граждан Китая, ещё один человек был ранен.

«Несмотря на усилия Таджикистана по укреплению безопасности и созданию условий для сотрудничества в приграничных регионах, фиксируются действия преступных группировок, направленные на дестабилизацию обстановки на государственной границе», — подчёркивается в заявлении.

Отмечается, что таджикская сторона выражает глубокую обеспокоенность произошедшим, решительно осуждает подобные атаки и призывает действующие власти Афганистана принять эффективные меры для обеспечения безопасности на совместной границе и задержания причастных к преступлениям.

Сообщается, что Таджикистан усиливает контроль на приграничных участках и предпринимает дополнительные шаги для защиты граждан страны и иностранных специалистов.

Ситуация на государственной границе остаётся стабильной и находится под контролем соответствующих структур. Расследование нападений продолжают компетентные правоохранительные органы.

Министерство иностранных дел Афганистана в правительстве талибов осудило убийство трех китайских рабочих в Хатлонской области Таджикистана. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на главу отдела МИД по связям с общественностью Зия Ахмада Такаля.

По его словам, нападение было совершено «элементами, стремящимися создать хаос, нестабильность и недоверие между странами региона».

Министерство выразило соболезнования народу Китая и Таджикистана и заявило о готовности сотрудничать и обмениваться информацией с властями этих стран для выявления виновных в инциденте.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 декабря провел рабочее совещание с руководителями силовых и правоохранительных структур страны, и «решительно осудил незаконные и провокационные действия граждан Афганистана» на границе с Таджикистаном и поручил ответственным лицам принять эффективные меры для недопущения повторения подобных неприятных инцидентов.

