экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв наводнения на Шри-Ланке выросло до 410

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате наводнения и оползней на Шри-Ланке достигло 410. Об этом сообщает Lemonde со ссылкой на Центр управления при стихийных бедствиях. Еще 336 человек числятся пропавшими без вести.

Страны Южной и Юго-Восточной Азии пострадали от мощных циклонов «Дитва» и «Сеньяр». «Дитва» обрушился на побережье Шри-Ланки 28 ноября. По предварительной оценке ООН, на острове разрушено более 15 тыс. домов. Повреждено более 10 мостов и 200 дорог. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал наводнение «крупнейшим стихийным бедствием в истории страны».

Циклон уже миновал остров, однако синоптики прогнозируют возобновление дождей, передает Associated Press (AP). Муссонные ливни также пришли в Индонезию, Таиланд и Малайзию. Как сообщает AP, по состоянию на 2 декабря в Таиланде погибли по меньшей мере 181 человек, в Индонезии — 659, и еще 475 человек числятся пропавшими без вести.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com