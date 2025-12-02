экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ученые сообщили о крупнейших за последние годы пятнах на Солнце

CentralAsia (CA) -  Огромная группа солнечных пятен стала второй по размеру за последние десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН.

Огромный комплекс солнечных пятен, состоящий из трех групп № 4294, № 4296 и № 4298, продолжает бить рекорды по своим размерам. По данным ученых, его общая площадь сегодня утром составила 2200 единиц. Для сравнения, в 2003 году группа пятен № 486, вызвавшая тогда серию самых мощных вспышек столетия, была всего на 400 единиц больше — 2600.

«Для центральной группы комплекса (№ 4294) сегодня с утра была измерена площадь 1450 единиц, что уже сейчас делает ее второй по размеру индивидуальной группой, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года включительно. Более крупная активная область, с номером 3664, наблюдалась за этот период времени лишь однажды, в мае 2024 года. Именно она стала тогда причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури», — рассказали астрономы Лаборатории солнечной астрономии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com