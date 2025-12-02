В Будапеште проходит заседание министров и руководителей диаспоральных институтов ОТГ
- 20:58, 02 декабря 2025
CentralAsia (CA) - В Будапеште прошло 7-е заседание министров и руководителей диаспоральных институтов Организации тюркских государств, сообщил на своей странице в социальных сетях генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Он со-председательствовал на встрече совместно с государственным секретарём по делам зарубежных венгерских общин Лёринцем Начей.
В ходе мероприятия были обсуждены направления сотрудничества: укрепление взаимодействия между диаспоральными структурами государств-членов, развитие молодёжных инициатив, стипендиальных программ и культурных проектов.
По итогам заседания стороны приняли Совместный план действий по вопросам диаспоры на 2026 год.
