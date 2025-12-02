экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Будапеште проходит заседание министров и руководителей диаспоральных институтов ОТГ

CentralAsia (CA) -  В Будапеште прошло 7-е заседание министров и руководителей диаспоральных институтов Организации тюркских государств, сообщил на своей странице в социальных сетях генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. 

Он со-председательствовал на встрече совместно с государственным секретарём по делам зарубежных венгерских общин Лёринцем Начей.

В ходе мероприятия были обсуждены направления сотрудничества: укрепление взаимодействия между диаспоральными структурами государств-членов, развитие молодёжных инициатив, стипендиальных программ и культурных проектов.

По итогам заседания стороны приняли Совместный план действий по вопросам диаспоры на 2026 год.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com