Китайцы хотят импортировать больше органического мяса из Монголии

Монголия и Китай активизируют сотрудничество в торговле мясом

Растущий спрос на мясо и мясную продукцию на китайском рынке создаёт благоприятные условия для развития мясной отрасли Монголии. 28 ноября 2025 года в Пекине (Китай) прошёл Второй монголо-китайский технический семинар по развитию торговли мясом и мясной продукцией.

Представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и частного сектора обеих стран обсудили вопросы торговли, безопасности пищевых продуктов и регулирования экспорта. Представители предприятий обеих стран также приняли участие в круглых столах, посвященных увеличению объемов торговли и оптимизации экспортных процедур.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, стороны договорились о потенциале сотрудничества в области расширения объемов экспорта, внедрения новых видов продукции и приведения сертификации гигиены мяса в соответствие с международными стандартами.

Стороны также обсудили вопросы гармонизации нормативно-правовой базы, улучшения обмена информацией и укрепления совместных действий по борьбе с особо опасными заболеваниями. Участники подчеркнули необходимость повышения прозрачности и эффективности процессов сертификации и инспекций при импорте и экспорте мяса.

По итогам семинара две страны достигли договоренности о расширении сотрудничества в области торговли мясом и мясными продуктами, безопасности пищевых продуктов, систем регулирования и сертификации экспорта, что создаст новые возможности как для государственного, так и для частного секторов.

Участники пришли к выводу, что создана основа для преодоления проблем в производстве и экспорте мяса, а также для развития взаимовыгодного партнерства между двумя рынками.

Ожидается, что мероприятие внесет значимый вклад в двустороннюю торговлю и цепочку поставок продовольствия, ознаменовав важный шаг на пути к развитию будущего сотрудничества.

Организаторами семинара выступили Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, посольство Монголии в Пекине и Монгольская мясная ассоциация.

Стоит отметить, что 19 ноября 2025 года представители Группы по реализации проекта ASDIP провели встречу с руководством Монгольской мясной ассоциации (ММА) для обсуждения цепочки создания стоимости мяса, биобезопасного животноводства, организационных моделей переработки мяса в западном регионе и приоритетов экспортной политики.

Команда ASDIP представила предлагаемые модели откорма крупного рогатого скота, лошадей и мелкого рогатого скота, а также региональные схемы производства мяса в рамках биобезопасного животноводческого комплекса, которые будут реализованы в аймаках Увс, Ховд и Баян-Өлгий. Монгольская мясная ассоциация, в свою очередь, предоставила экспертные оценки эффективности откорма по видам скота, рыночного спроса и экспортного потенциала, подчеркнув стратегическую важность расширения экспорта конины на рынки Центральной Азии.

На встрече была подчеркнута необходимость оптимального управления стадом — баланса между племенным и коммерческим скотом, гарантирующего, что не менее 30% национального стада ежегодно будет вводиться в коммерческий оборот, — а также отмечена растущая потребность в обучении для повышения финансовой грамотности и деловой хватки животноводов.

Стороны согласились с важностью тщательного анализа цепочки создания стоимости мяса – от скотоводческих хозяйств до перерабатывающих предприятий, определения механизмов финансирования и сбыта, совершенствования управления побочными продуктами и создания эффективных моделей государственно-частного партнерства. Они также подчеркнули, что разработка бизнес-моделей, стандартов и руководств на основе кооперативов, а также организация обучения станут важнейшей основой для успешного внедрения биобезопасного животноводческого производства. В заключение встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в разработке специализированной стратегии производства и экспорта мяса, а также биобезопасной модели животноводческого производства, адаптированной к специфическим условиям западного региона.

Наша главная цель — создание производственной среды, оснащенной современными передовыми технологиями и отвечающей требованиям безопасности пищевых продуктов, вовлечение скота в хозяйственный оборот, увеличение доходов скотоводов, а также поставка и экспорт высококачественного и гарантированного мяса и мясной продукции для потребления населением.

Проект будет реализовываться в больших объемах поэтапно с целью переработки и поставки на рынок экологически чистой продукции сначала на региональном уровне, затем на национальном уровне, а также реализации нашей продукции на зарубежных рынках.

