Ночная температура в Западной Монголии опустилась до —43°C

По данным метеорологического агентства страны, в сомоне Тосонцэнгэл, административном подразделении западно-монгольского аймака Завхан, с понедельника по вторник ночная температура опускалась до минус 43 градусов по Цельсию.

Сомон Тосонцэнгэл в Завхане — самое холодное место в Монголии. Самая низкая температура за последние 80 лет, 52.9°C, была зафиксирована здесь в 1960-х годах.

Климат здесь довольно экстремальный, и это одно из самых холодных мест в Монголии, относящееся к умеренному поясу. Зимой здесь зафиксированы температуры от -52.9°C до +38°C летом.

По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, опубликованным во вторник, эта цифра стала самой низкой температурой в Монголии этой зимой.

Начиная с прошлых выходных сильные ветры и снегопады обрушились на западную и центральную части страны, вызвав понижение температуры.

Агентство сообщило, что экстремально холодная погода, как ожидается, продлится до среды, призвав общественность, особенно пастухов-кочевников и водителей, принять дополнительные меры предосторожности на случай возможных стихийных бедствий.

Суровая и холодная зима в Монголии длится довольно долго. Температура может колебаться от минус 25°C до 45°C.

Тосонцэнгэл — сомон аймака Завхан в западной части Монголии.

Центр сомона — посёлок Шумуултай, расположенный в 180 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 800 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Идэр, Их-Уул, Отгон и Тэлмэн, а также с соседними аймаками Архангай и Хубсугул. На территории Тосонцэнгэла располагается гора Марз, протекают реки Идэр, Хожуул, Тэгш.

