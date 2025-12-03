Компания матери X Богд-гэгээна получила награды за корпоративное совершенство и устойчивое развитие в Азии

CentralAsia (MNG) -

Компания Montcement Building Materials LLC получила награду «Лидер индустриализации в Азии» на церемонии вручения наград «Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) Awards 2024». Директор компании Мөнхнасан Нармандах лично приняла награду.

В этом году церемония награждения прошла 28 ноября на острове Бали, Индонезия, и компания Moncement стала лидером отрасли среди более чем 800 региональных лидеров и компаний, участвовавших в конкурсе.

Система ACES LEAD™ — это собственная метрическая модель оценки, разработанная Институтом ACES и MORS Group для премии Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES). Она используется для оценки, сравнения и признания выдающихся достижений в области лидерства, корпоративной эффективности и влияния на устойчивое развитие по всей Азии.

За 33 года своей деятельности Группа компаний «Монполимет» столкнулась со многими трудностями, но добилась того, что имеет сегодня, благодаря упорному труду и достижению поставленных целей и задач, в том числе став первой в Монголии компанией, внедрившей экологически чистые технологии в сектор тяжелой промышленности для достижения целей устойчивого развития.

Разработанная для обеспечения структурированного, объективного и основанного на данных процесса оценки, система ACES LEAD™ основана на четырёх основных принципах, каждый из которых оценивается с использованием собственных параметров. Эти параметры устанавливают единый эталон лидерства, корпоративного совершенства и достижений в области устойчивого развития, укрепляя позиции ACES как надёжного стандарта оценки долгосрочного влияния и прогресса в регионе.

Мөнхнасан Нармандах — монгольская предпринимательница. В настоящее время является председателем совета директоров и бывшим генеральным директором Группы компаний «Монполимет». Мөнхнасан училась в Соединенных Штатах по программе обмена и окончила Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, и Университет Сан-Франциско в Калифорнии, где она получила степени в области финансов и экономики.

10-й Джебдзун-Дамба Хутухта (род. Алтаннар, ок. 2015 г.)

Мөнхнасан замужем за Алтаннаром Чинчулууном, профессором математики в Национальном университете Монголии. У неё четверо детей, двое из которых — мальчики-близнецы: Ачилдай Алтаннар и Агудай Алтаннар. Один из близнецов — 10-й Джебдзун-Дамба Хутухту. 10-й Джебдзун-Дамба Хутухта (род. Алтаннар, ок. 2015 г.), также известный как 10-й Богдо, является 10-й реинкарнацией Джебдзун-Дамбы Хутухты, духовного лидера школы Гелуг тибетского буддизма в Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения