Производство ключевого оборудования для первого монгольского НПЗ близится к завершению в Индии. Видео

CentralAsia (MNG) -

Впервые в Монголии строится совершенно новый, современный, высокотехнологичный нефтеперерабатывающий завод — основа нефтехимической промышленности.

Благодаря Монгольской нефтеперерабатывающей компании, которая реализует этот проект, мы, монголы, сталкиваемся с новыми вызовами, но мы также приобретаем новые знания и опыт.

Поскольку производство входит в завершающую стадию и начинается подготовка к транспортировке в Монголию, делегация во главе с исполнительным директором Mongol Refinery LLC г-жой Алтанцэцэг Дашдаваа вместе с руководителями отделов и инженерами работает в Хайдарабаде, Ченнаи, Мумбаи и Пуне.

Группа инспектирует процесс изготовления ректификационных колонн, многочисленных сосудов высокого давления, котлов для электростанции, оборудования для водоочистных сооружений и других деталей, контролирует процедуры испытаний и обеспечивает готовность к отгрузке.

На четырех заводах компании Megha Engineering and Infrastructures Limited (MEIL) в Хайдарабаде завершено изготовление и готовность к отправке 28 сосудов высокого давления для пакета EPC-02 проекта нефтеперерабатывающего завода.

Компания KCP Limited в Ченнаи изготавливает ключевые технологические конструкции НПЗ — колонну атмосферной перегонки длиной 58.4 метра, весом 245 тонн и диаметром 3.2 метра и колонну вакуумной перегонки длиной 49.7 метра, весом 230 тонн и диаметром 4.8 метра.

Ректификационные колонны проходят 17 этапов контроля качества и испытаний, включая термическую обработку, неразрушающий контроль, продувку азотом, пневматические и гидравлические испытания на герметичность, а также проверку размеров. Башни будут разделены на четыре секции, защищены от коррозии и отправлены в Монголию морским транспортом из Ченнаи в Тяньцзинь.

Представители Mongol Refinery LLC, консультанта по управлению проектами Engineers India Limited, подрядчика по проектированию, закупкам и снабжению MEIL и производителей оборудования провели технические совещания для рассмотрения хода работ, уточнения графиков и утверждения обновленных сроков упаковки и транспортировки.

Планируется, что оборудование будет доставлено на место реализации проекта в аймаке Дорноговь в начале 2026 года для установки.

Правительство Монголии реализует проект по строительству нефтеперерабатывающего завода в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь, используя льготный кредит от правительства Индии.

Мощность переработки нефти на НПЗ составит 1.5 млн тонн в год. В рамках развития внешней инфраструктуры построены 27-километровая железная дорога и 17.2-километровая дорога с твердым покрытием для соединения завода с национальной сетью автомобильных и железных дорог. НПЗ сможет удовлетворить 50–100% внутреннего спроса. Он также создаст 1500 рабочих мест.

Также построена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, подготовлена ​​и выровнена площадка под нефтеперерабатывающий завод. Ведутся региональные геологоразведочные работы по определению запасов нефти, и в настоящее время разведанные запасы составляют 35 млн тонн.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения