Хурэлсух принял Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме

Продолжается государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Итальянскую Республику.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций доктор Цю Дунъюй нанес визит вежливости президенту Монголии в Риме. Об этом сообщает пресс-служба президента Монголии.

Стороны обменялись мнениями о ходе сотрудничества, ходе и результатах совместно реализуемых проектов и программ, а также о вопросах, требующих рассмотрения в будущем.

Президент Хурэлсух Ухнаа отметил, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций продолжает вносить ценный вклад в развитие продовольственного и сельскохозяйственного секторов нашей страны.

В гостевой книге организации Хурэлсух написал: «Я рад посетить Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, которая координирует цели и усилия стран по сокращению голода и нищеты и обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.

Я хотел бы поздравить коллектив организации с историческим 80-летием и пожелать им успехов в воплощении Целей устойчивого развития в реальность.

Монголия с ее кочевой культурой, цивилизацией и скотоводством стремится к более широкому сотрудничеству в областях управления пастбищами, защиты почвенных и водных ресурсов, повышения устойчивой продуктивности продовольствия и смягчения негативных последствий изменения климата.

Было бы приятно работать вместе для достижения реальных результатов и удовлетворения глобальных интересов, нужд и потребностей в рамках инициативы «Международный год скотоводов и кочевого животноводства», инициированной Монголией.

Пусть ваши цели «Лучшее производство, лучшее питание, лучшая окружающая среда, лучшая жизнь» будут полностью реализованы, и пусть человечество живет счастливо и счастливо в здоровой и безопасной среде».

В 1973 году Монголия вступила в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), действующую более чем в 130 странах мира. Полномочное представительство организации начало работу в Улан-Баторе в 2009 году.

Эта организация вносит вклад в реализацию Целей устойчивого развития Монголии к 2030 году, уделяя особое внимание обеспечению продовольственной безопасности, улучшению питания и повышению уровня жизни сельского населения.

Организация также сотрудничает с финансовыми партнерами, академическими учреждениями, гражданским обществом и скотоводами, чтобы играть важную роль в повышении устойчивости сельского хозяйства, защите окружающей среды и сохранении биоразнообразия.

