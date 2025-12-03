В Риме стартовал «Международный год пастбищ и скотоводов», инициированный Монголией

Продолжается государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Итальянскую Республику.

В рамках своего визита президент Монголии принял участие в открытии «Международный год пастбищ и скотоводов», инициированный Монголией. Об этом сообщает пресс-служба президента Монголии.

Он выразил свою радость в связи с тем, что Генеральная Ассамблея ООН в 2022 году приняла инициативу Монголии о провозглашении 2026 года «Международным годом пастбищ и скотоводов».

Хурэлсух выразил уверенность в том, что Международный год внесет значительный вклад в укрепление продовольственной безопасности в странах по всему миру, поддержку устойчивого управления пастбищами и их восстановления, а также повышение ценности кочевых скотоводов.

Он также отметил, что Монголия реализует тесно связанные национальные движения и программы, такие как «Миллиард деревьев», «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Белое золото», для борьбы с изменением климата, опустыниванием, деградацией почв и улучшения продовольственного снабжения.

Хурэлсух также призвал страны к активному участию и сотрудничеству в 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улан-Баторе в 2026 году.

В штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме состоялась церемония открытия «Международного года пастбищ и скотоводов».

