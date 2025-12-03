Монголия и Италия укрепят сотрудничество в сфере обороны и вооруженных сил

Монголия и Италия установили стратегическое партнерство

По приглашению Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершает государственный визит в Итальянскую Республику.

В ходе визита две страны подняли свои традиционно дружественные отношения до уровня стратегического партнерства, в результате чего Италия стала вторым членом Европейского Союза после Германии, с которым Монголия установила такое партнерство. Об этом сообщает пресс-служба президента Монголии.

Президенты двух стран высоко оценили устойчивый рост двустороннего сотрудничества и отметили важные достижения во всех сферах. Главы двух государств подтвердили свою приверженность укреплению многостороннего сотрудничества, обеспечению международного мира и безопасности и достижению глобальных целей устойчивого развития.

В рамках стратегического партнерства Монголия и Италия договорились о:

Укреплять политический диалог посредством взаимных визитов на высоком уровне, межправительственных политических консультаций между министерствами иностранных дел и активных отношений между парламентскими группами.

Углублять многостороннее сотрудничество, особенно в рамках Организации Объединенных Наций, и продолжать активное взаимодействие, установленное в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией, Италией и ЕС 2017 года.

Укрепить оборонное и военное сотрудничество.

Расширять экономические, инвестиционные и торговые связи через межправительственные комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, а также прямое взаимодействие между Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Итальянским торговым агентством.

Изучить новые возможности экспорта и направления инвестиций, используя возможности и потенциал экономического сотрудничества.

Поддерживать сотрудничество МСП и отраслей промышленности в приоритетных областях, включая создание стабильной цепочки поставок в сфере моды и кашемира, а также передачу технологий в области сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и энергетического перехода.

Поддерживать развитие энергетических сетей, транспорта, логистики, водоснабжения и управления отходами, ИКТ и здравоохранения; стимулировать внедрение интеллектуальных решений для государственных услуг, цифровую трансформацию, безопасную и устойчивую инфраструктуру информационных технологий, а также повышать конкурентоспособность промышленности.

Способствовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды, включая устойчивое управление экономикой, земельными, водными ресурсами и отходами.

Развивать сотрудничество в горнодобывающей и сырьевой сферах.

Завершить разработку двустороннего межправительственного соглашения о международных автомобильных грузовых перевозках.

Поддерживать сотрудничество в области управления чрезвычайными ситуациями, гражданской обороны и управления рисками.

Получить итальянскую поддержку в укреплении административной, судебной и правовой систем в рамках проектов и программ ЕС.

Укреплять сотрудничество в области науки, образования и культуры, в том числе путем расширения сотрудничества между университетами и исследовательскими центрами и предоставления стипендий.

Развивать сотрудничество в области спорта и туризма, используя возможности зимних Олимпийских и Паралимпийских игр «Милан-Кортина 2026».

В настоящее время Монголия поддерживает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией и Китаем; стратегическое партнерство с третьим соседом с Соединенными Штатами; особое стратегическое партнерство во имя мира и развития с Японией; а также стратегические партнерства с Германией, Южной Кореей, Казахстаном, Турцией и Индией.

