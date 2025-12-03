Монголия будет председательствовать в программе ЦАРЭС в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Тянь-Шаньский форум Центрально-Азиатского экономического сотрудничества пройдет 2–3 декабря 2025 года в Урумчи, Синьцзян, Китай, и объединит высокопоставленных чиновников и экспертов со всего региона.

По данным Министерства финансов Монголии, мероприятие знаменует собой 10-ю годовщину создания Института ЦАРЭС и проводится в период подготовки Монголии к председательству в Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в 2026 году.

Ганбат Жигжид

Госсекретарь Министерства финансов Монголии Ганбат Жигжид выступил с вступительной речью вместе с министром финансов Китая Лань Фоаном и министром планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсаном Икбалом. Госсекретарь Ганбат подчеркнул важность форума для углубления регионального экономического и инвестиционного сотрудничества, заявив, что Монголия привержена активному сотрудничеству со всеми странами-членами ЦАРЭС для построения стабильного, процветающего и благоприятного для инвестиций региона.

В форуме, посвященном укреплению региональных инвестиций, модернизации инфраструктуры и расширению торговых коридоров в рамках ЦАРЭС, принимают участие более 300 представителей правительств стран-членов, частного сектора и международных организаций.

