В Кремле прошли переговоры Путина с посланниками Трампа

CentralAsia (CA) - Переговоры России и США, посвященные мирному урегулированию российско-украинского конфликта, прошли в Кремле вечером 2 декабря. Они продолжались почти пять часов и завершились в 00:30 мск 3 декабря, сообщает «Коммерсант».

С российской стороны в них участвовали президент РФ Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

США на переговорах представляли специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В ходе встречи посланники США представили Путину мирный план Вашингтона, обновленный после переговоров с Украиной.

Стив Уиткофф после переговоров в Кремле приехал в посольство США, сообщает РИА Новости. Он не стал делать заявлений для СМИ. Кирилл Дмитриев по итогам встречи написал в соцсети икс: «Продуктивно».

После помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом. По его словам, Путин и представители США провели в Кремле «весьма полезную, конструктивную, содержательную» встречу, которая продолжалась почти пять часов, сообщает «Интерфакс».

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам», — сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана США по урегулированию в Украине.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений», — заявил Ушаков.

Он добавил, что на встрече «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса».

«Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — заявил Ушаков.

Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».

По его словам, Владимир Путин передал Дональду Трампу через Уиткоффа дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов». Ушаков добавил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.