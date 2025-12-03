Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на удары по танкерам «теневого флота» — и допустил атаки на суда союзников Киева

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможный ответ Москвы на украинские атаки на танкеры российского «теневого флота» в Черном море, пригрозил Киеву новыми ударами. Он заявил, что Россия может «отрезать» Украину от моря, а сами атаки назвал «пиратством».

«То, что делают украинские вооруженные силы сейчас , — это пиратство», — сказал во вторник Путин, отвечая на просьбу сотрудников СМИ РФ прокомментировать атаки Киева на суда в Черном море.

По его словам, первым делом в качестве ответных мер Россия «расширит номенклатуру ударов» по украинским портам и кораблям, которые в эти порты заходят.

«Второе: если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность — я не говорю, что мы будем это делать, но рассмотрим возможность — ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине совершать эти пиратские акции», — подчеркнул Путин, отметив, что атаки совершались в особой экономической зоне Турции.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе», — добавил он.

Путин отметил, что это меры «по нарастающей». «Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал президент России.

Танкеры «Кайрос» и «Вират», которые ходят под флагом Гамбии, в конце ноября почти одновременно подверглись атакам морских дронов. Атаки произошли в Черном море, неподалеку от побережья Турции.

Украинских СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины написали, что это была спецоперация СБУ, проведенная с помощью модернизированных дронов. Источник украинских СМИ заявил, что атакованные танкеры «могли перевозить нефть почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нападение на танкеры «вопиющим случаем» и «посягательством на суверенитет Турции». Турция заявила, что атаки на танкеры создали «серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе».