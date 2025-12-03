Путин заявил о полном контроле российской армии над Покровском и Купянском

CentralAsia (CA) - Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами, действительно, особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком это - хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО», - заявил Путин журналистам во вторник.

По словам президента, с этого плацдарма «российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб».

«Именно поэтому он и украинской стороной всегда обозначался в качестве одного из приоритетов в ДНР, ну и нашими Вооруженными силами тоже. Наряду с рядом других укрепрайонов. Это тоже один из мощных укрепрайонов был. Сегодня он полностью находится в руках российской армии», - сказал Путин.

Путин также заявил, что Купянск в Харьковской области почти неделю находится под контролем российских войск.

«Купянск уже несколько дней — неделю находится под нашим контролем, фактически полностью находится в наших руках. Целиком», — заявил Путин.

«Купянск состоит из двух частей. Одна часть – наибольшая, основная, центр города – на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть, тоже целиком. А чуть южнее по берегу реки – ещё один населённый пункт, который называется Купянск-Узловой. Там, по-моему, две тысячи зданий. Там идут боевые действия. 600 зданий, где-то 600–650 – в руках российской армии. Идёт продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберём и этот тоже населённый пункт. Но это отдельный населённый пункт.

А кроме всего прочего, напоминаю, что на левом берегу реки заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов. И российские войска приступили к её ликвидации», - сказал он.

Путин предложил иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск (украинское название – Покровск) и Купянск.

«Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал. Предлагал, чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские - пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить это право - посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт», - сказал Путин.

«То же самое касается и Купянска», - отметил он.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность», - подчеркнул он.

О взятии под контроль Красноармейска (украинское название – Покровск) начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину 30 ноября. Украина таких сведений не подтверждала. 20 ноября сообщалось о взятии российской армией Купянска. В октябре Путин приказал Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров и Купянск.