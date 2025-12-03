Узбекистан спустя четыре года открыл пропускной пункт на границе с Афганистаном

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана вновь открыли контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Афганистаном, расположенный на мосту Термез-Хайратон. Теперь пассажиры могут путешествовать между двумя странами напрямую и безопасно, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) центральноазиатской республики.

В ведомстве уточнили, что возобновление движения граждан по мосту над рекой Амударьей, соединяющему два государства, не предполагает отмены визового режима. То есть требования по наличию разрешительных документов сохраняются как для узбекистанцев, так и для афганцев.

Представители ТПП напомнили, что контрольно-пропускной пункт перестал функционировать в августе 2021 года (после того, как власть в Афганистане захватило движение »Талибан»). Это заметно осложнило поездки узбекских предпринимателей в соседнюю страну. Например, раньше граждане могли на машине добраться от приграничного таможенного поста «Айритом» в Узбекистане до афганского города Мазари-Шарифа за один час, преодолев расстояние в 75 километров. Но из-за закрытия КПП приходилось использовать объездной путь через Таджикистан и тратить на дорогу больше суток.

«Теперь эти ограничения сняты, и дорога вновь открыта», — сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Как утверждают чиновники, ситуация создает дополнительные возможности для бизнесменов, в частности для предприятий-экспортеров. Причем объем поставок товаров и услуг из республики в Афганистан стабильно растет, с открытием прямого маршрута ожидается, что показатель уже в 2026 году достигнет отметки $2,5 млрд.

Отмечается, что ранее правительства обеих стран намеревались в ближайшем будущем нарастить взаимный товарооборот до $2 млрд.

В ТПП добавили, что предпринимателям, выходящим на афганский рынок, будут предоставлены льготы и преференции. Так, государство полностью возместит расходы бизнесменов на аренду складских помещений в Хайратоне или Мазари-Шарифе. Кроме того, будут компенсированы затраты на рекламу узбекской продукции, рассчитанную на рынок Афганистана.

Узбекские чиновники рекомендуют деловым людям наладить экспорт в соседнюю страну, в которой насчитывается 59 млн потребителей. Сейчас на этом рынке наблюдается низкая конкуренция и высокий спрос, подчеркнули в Торгово-промышленной палате.