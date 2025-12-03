В Казахстане число классов на онлайн-обучении из-за ОРВИ сократилось почти вдвое

CentralAsia (KZ) - В Министерстве просвещения Казахстана сообщили, что количество классов, переведённых на онлайн в связи заболеваемостью ОРВИ, снизилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей.

По состоянию на 2 декабря на дистанционном обучении находятся 663 школы и 6784 класса в 13 регионах Казахстана:

в Астане – 46 школ, 462 класса;

в Костанайской области – 167 школ, 2727 классов;

в Северо-Казахстанской области – 64 школы, 247 классов,

в Улытауской области – 15 школ, 93 класса,

в Мангистауской области – 1 школа, 1 класс;

в Акмолинской области – 58 школ, 268 классов;

в Западно-Казахстанской области – 3 школы, 6 классов;

в Жамбылской области – 20 школ, 986 классов;

в Восточно-Казахстанской области – 119 школ, 1034 класса;

в Абайской области – 48 школ, 299 классов;

в Карагандинской области – 47 школ, 260 классов;

в Атырауской области – 18 школ, 94 класса;

в Павлодарской области – 57 школ, 307 классов.

27 ноября первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщал, что на тот день на онлайн-обучении находились 11 813 классов, это около 250 тысяч учеников из 903 школ.

