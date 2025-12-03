Китай впервые за 30 лет вводит налог на презервативы, чтобы стимулировать рождаемость, - Bloomberg

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Китай впервые более чем за 30 лет введет налог на противозачаточные препараты и контрацептивы, включая презервативы. Налог составит 13% и призван повысить рождаемость в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Пекин пытается обратить вспять тенденцию к снижению рождаемости, которая угрожает замедлением экономического роста страны. Изменения вступают в силу в январе.

«В соответствии с недавно пересмотренным законом о налоге на добавленную стоимость (НДС) потребители будут платить 13%-ный сбор за товары, которые не облагались НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась строгая политика одного ребенка и активно пропагандировался контроль рождаемости», – говорится в статье.

Поправка к закону о НДС также освобождает от налога услуги по уходу за детьми, ясли и детские сады, учреждения по уходу за престарелыми, службы поддержки инвалидов и службы, связанные с браком.

В материале отмечается, что население Китая сокращается уже третий год подряд. В 2024 году родилось всего 9,54 миллиона детей — почти вдвое меньше 18,8 миллиона, зарегистрированных почти десять лет назад, когда была отменена политика «одного ребёнка на семью», действовавшая с 1979 года для замедления роста населения и снижения нагрузки на ресурсы государства.

В ответ на тревожную тенденцию Пекин внедрил ряд мер по поддержке рождаемости: от предоставления денежных пособий до улучшения услуг по уходу за детьми и продления отпуска по уходу за детьми для родителей. Страна также выпустила рекомендации по сокращению числа абортов, не являющихся медицински необходимыми.

По итогам 2022 года население Китая сократилось впервые за 60 лет.

А по состоянию на 2024 год Индия стала лидером мира по численности населения — ее оценивали в 1,442 миллиарда человек. На втором месте оказался Китай с 1,425 миллиарда жителей.