Без осадков будет в ближайшие дни только на западе Казахстана

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 4-6 декабря с ложбиной северо-западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на севере, востоке и в центре страны ожидаются низовая метель и гололед, а без осадков будет под влиянием антициклона только на западе республики 4-5 декабря.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

