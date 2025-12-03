Главы МИД Таджикистана и Афганистана обсудили по телефону ситуацию на границе

CentralAsia (TJ) - Министры иностранных дел Таджикистана и Афганистана — Сироджиддин Мухриддин и Амир Хан Муттаки — провели 2 декабря телефонный разговор, главной темой которого стала гибель людей на общей границе и вопросы безопасности. Об этом сообщает Pajhwok.

Муттаки отметил, что в последнее время между Кабулом и Душанбе сформировалась атмосфера доверия в различных сферах, однако некоторые круги пытаются подорвать этот процесс. Он подчеркнул важность совместных усилий для поддержания стабильности в регионе и заявил о полной готовности Афганистана к укреплению охраны границ и проведению совместных расследований. По словам Муттаки, он готов координировать эту работу во всех вопросах.

Сироджиддин Мухриддин отметил, что Душанбе выступает за позитивное взаимодействие с афганским правительством. Он осудил деятельность «предвзятых групп», которые стремятся нанести ущерб двусторонним отношениям.

Министры согласовали необходимость регулярных контактов между пограничными силами двух стран и договорились создать совместные комитеты по сотрудничеству в сфере безопасности.

Поводом для переговоров стали инциденты на таджикско-афганской границе, жертвами которых стали пять граждан Китая. В первом случае, который произошел 26 ноября, трое сотрудников горнодобывающей компании погибли от удара дрона, во втором, 30 ноября, — двое работников дорожно-строительной компании были убиты при обстреле с афганской территории.

Вечером 30 ноября посол КНР в Таджикистане Го Чжицзюнь провел экстренные переговоры с главой таджикского МИД и зампредом Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), на которых призвал усилить защиту китайских граждан и бизнеса. Первого декабря посольство КНР через WeChat рекомендовало китайским предприятиям, особенно золотодобывающим, срочно эвакуировать персонал из зоны риска, а соотечественников – покинуть приграничные районы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил атаки с афганской территории и поручил ответственным структурам принять действенные меры для урегулирования ситуации. В свою очередь, правящие в Афганистане талибы тоже осудили нападения, назвав их провокацией, и выразили готовность к совместному расследованию.

