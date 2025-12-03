экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мужчина поджёг себя в аэропорту Алматы: Полиция прекратила дело
Предыстория: В аэропорту Алматы мужчина совершил самоподжог

CentralAsia (KZ) -  Полиция прекратила дело о самоподжоге в аэропорту Алматы, сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Расследование проводили по статье 105 УК РК – «Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

«После выхода из больницы гражданин обратился с письменным заявлением о том, что ни к кому претензий не имеет. В настоящее время досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Решение утверждено прокурором», – говорится в сообщении.

В рамках расследования в службу авиационной безопасности аэропорта Алматы направили представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению самоподжога и других нарушений.

25 августа в терминале аэропорта Алматы 33-летний мужчина поджёг себя возле кассы. Полиция возбудила уголовное дело. Сообщалось, что причиной поступка мог стать конфликт с сожительницей.

Осторожно, впечатлительным рекомендуется воздержаться от просмотра видео:

