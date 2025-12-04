Netflix выпустит новое шоу под названием «Physical Asia: Welcome To Mongolia»

Популярный сериал Netflix о фитнесе «Physical: Asia» вернется с новым монгольским спин-оффом в конце этого месяца, подтвердила стриминговая платформа в среду.

Рабочее название спин-оффа — «Physical: Welcome to Mongolia». Он будет снят в формате реалити-шоу и расскажет о монгольских и корейских игроках, которые соревновались в финальном задании «Physical: Asia» во время поездки в Монголию.

В актерский состав войдут бывший боец ​​смешанных единоборств Ким Дон Хён, спортсмен по кроссфиту Амотти, чемпион по борьбе Орхонбаяр Баярсайхан и акробат цирка Cirque du Soleil Лхагва-Очир Эрдэнэ-Очир.

Netflix показал сцену, в которой Лхагва-Очир готовит еду для остальных у себя дома в Монголии.

В шоу также появится специальный гость.

Премьера первых двух серий четырёхсерийного сериала на Netflix состоится 24 декабря, а двух других — 31 декабря.

Шоу «Physical: Asia», в котором 48 спортсменов из восьми азиатских стран соревновались в скорости, ловкости и мастерстве, привлекло миллионы зрителей и в течение нескольких недель входило в тройку самых популярных неанглоязычных шоу Netflix.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

