ВС Монголии изучают передовой опыт Франции в области прав человека и гендерного равенства. Фото

ВС Монголии изучают передовой опыт Франции в области прав человека и гендерного равенства.

В рамках отношений и сотрудничества между Министерствами обороны Монголии и Французской Республики 3 и 4 декабря 2025 года организуется учебный курс на тему «Женщины, мир и безопасность: предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта».

Занятия проводила французский тренер майор Сабрина Зитуни, в них приняли участие должностные лица, ответственные за гендерные вопросы из Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, командования Вооруженных Сил, соединений, воинских частей и организаций.

В своей вступительной речи бригадный генерал Гандирваа Чулуунбор, начальник Департамента стратегической политики и планирования Министерства обороны, выразил удовлетворение подготовкой своих офицеров на основе опыта Франции, которая сделала права человека и гендерное равенство приоритетом своей внешней политики, в рамках исторического 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Французской Республикой.

Бригадный генерал Гандирваа также подчеркнул, что в то время, когда Вооруженные силы Монголии играют значительную роль в миротворческих операциях ООН и имеют высокий авторитет, для наших военнослужащих крайне важно иметь высокий уровень знаний в области международного гуманитарного права и прав человека.

В заключение он настоятельно призвал офицеров и руководителей, участвующих в совместном обучении, взять на себя инициативу по созданию гендерно-чувствительных рабочих мест в своих организациях и стать сторонниками нулевой терпимости к гендерному насилию и пожелал им успехов в их учебной деятельности.

Проводятся совместные учения по таким темам, как «Операции ООН по поддержанию мира — принципы, ценности и дисциплина», «Женщины, мир и безопасность и международное гуманитарное право», «Защита от сексуального насилия в условиях конфликта» и «Сексуальная эксплуатация и надругательства».

Кроме того, 25 ноября каждого года отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В ознаменование этого дня правительство штата Юнити Южного Судана, Министерство по делам гендерного равенства, детей и социальной защиты, международные, правительственные и неправительственные организации, а также ряд силовых структур совместно запустили 16-дневную кампанию по борьбе с гендерным сексуальным насилием.

На мероприятии 25 женщин-миротворцев, представляющих 15-й мотострелковый батальон Вооруженных сил Монголии, служащих в миротворческой миссии МООНЮС, провели показательные выступления по рукопашному бою.

Цель этой кампании — повысить осведомленность общественности о всех формах насилия, улучшить условия для защиты жертв и повысить гендерную чувствительность граждан. Кампания продлится до 10 декабря.

