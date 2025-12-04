Монголия и США рассмотрели результаты проекта «Защита детей от торговли людьми». Видео

В рамках Партнерства по защите детей между правительством Монголии и Государственным департаментом США World Vision Mongolia совместно с The Asia Foundation с 2020 года реализует проект «Защита детей от торговли людьми».

За последние три года сотрудники по профилактике преступлений предоставили информацию 14 163 путешественникам на пограничных контрольно-пропускных пунктах, отследили 276 потенциально опасных случаев и совместно с соответствующими организациями убедили 111 человек прекратить поездки.

По данным Координационного совета по профилактике правонарушений, этот результат свидетельствует об эффективности механизмов раннего предупреждения и защиты, подчеркнули должностные лица на отчетном совещании проекта «Защита детей от торговли людьми».

Представители правительства Монголии и Государственного департамента США рассмотрели результаты проекта и обсудили будущую координацию и политические приоритеты.

Начальник отдела координации профилактики правонарушений Координационного совета по профилактике правонарушений Одмандах Банзрагч подчеркнул необходимость быстрого и скоординированного обмена информацией для укрепления системы защиты, а член Национальной комиссии по правам человека Хунан Жаргалсайхан подчеркнул, что каждый должен выступать в качестве защитника детей, отметив важность участия многих заинтересованных сторон.

В ходе встречи участники рассмотрели соблюдение правил въезда детей в Монголию на пограничных контрольно-пропускных пунктах и ​​обсудили ключевые проблемы и возможности улучшения для усиления защиты на практике.

Чиновники отметили, что на основных контрольно-пропускных пунктах, включая Замын-Ууд, Алтанбулаг и международный аэропорт Чингисхана, усилено наблюдение и мониторинг. Вместе с тем, они подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения межведомственной координации. Они отметили, что выявление потенциальных случаев торговли людьми и обмен информацией должны быть более систематическими и оперативными.

Участники согласились, что уточнение институциональных обязанностей и внедрение единой оперативной процедуры имеют решающее значение для предотвращения рисков и обеспечения своевременной защиты детей.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о социальных услугах и других мероприятиях поддержки, предоставляемых детям, ставшим жертвами торговли людьми, в рамках этого проекта.

World Vision International Mongolia и The Asia Foundation совместно реализуют проект «Соглашение о партнёрстве в области защиты детей: защита детей от торговли людьми». В рамках этого проекта группа исследователей из НПО «Инициатива по устойчивому развитию» изучила текущее состояние системы защиты детей в Монголии с точки зрения правовой среды, услуг, потенциала, подотчётности, сотрудничества и участия детей.

