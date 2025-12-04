Посол США критикует недружественное отношение правительства Монголии к частному сектору и иностранным инвестициям

25 ноября 2025 года Американская торговая палата (AmCham Mongolia) провела в отеле «Шангри-Ла» ежегодное собрание, в котором приняли участие представители компаний-членов и почётные гости. В ходе собрания были рассмотрены основные достижения и проблемы прошедшего года, а также представлены приоритеты, запланированные мероприятия и стратегические цели на предстоящий год.

Посол США в Улан-Баторе Ричард Л. Буанган выступил с речью на ежегодном общем собрании Американской торговой палаты в Монголии (AmCham) 2025 года, в которой он, среди прочего, отметил:

«Спасибо, Джей, и поздравляю с назначением на пост председателя этой прославленной организации. Уважаемые члены AmCham, дамы и господа, благодарю вас за продолжение традиции приглашать меня выступить на вашем ежегодном общем собрании. Я уже в четвертый раз обращаюсь к вам на ежегодном общем собрании. Но я никогда не устаю приходить сюда, даже несмотря на то, что стресс от решения ваших сложных коммерческих проблем добавил мне седых волос. Тем не менее, я горжусь важным партнерством между AmCham и посольством США, которое будет активно развиваться и в 2026 году, когда мы будем отмечать 250-ю годовщину независимости Соединенных Штатов. Мы объявляем о проведении ежегодных празднований — «Америка 250» — и уже начали координировать с Американской торговой палатой некоторые аспекты этих памятных мероприятий, особенно в областях, где мы можем сделать больше для развития наших торговых и экономических связей. Поэтому я приглашаю всех в этом зале принять участие и присоединиться к нам в следующем году, когда мы объявим целый календарный год мероприятий, призванных не только отпраздновать день рождения Соединенных Штатов, но и тесные отношения между Соединенными Штатами и Монголией, двумя сильными демократическими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прежде чем начать свое выступление, я хотел бы выразить признательность уходящим членам совета директоров и, в частности, моему хорошему другу Рэндольфу Коппе за его выдающееся председательство в 2025 году. Этот год был необычайно сложным для AmCham и г-на Коппы, а также для всего делового сообщества, поскольку мы столкнулись с повсеместными бюрократическими препонами, политикой личностей и разжигающей рознь политической риторикой, которые грозили поставить под угрозу законные интересы частного сектора. Но Рэндольф, используя свои выдающиеся таланты, не позволил голосу AmCham остаться в стороне, гарантируя, что ваши проблемы и точки зрения будут услышаны здесь, в коридорах власти и за рубежом. Я был очень горд увидеть совет директоров AmCham в действии в 2025 году. Некоторые из нас даже ездили вместе в Вашингтон в мае, чтобы принять участие в нашем ежегодном мероприятии Doorknock, которое всегда проходит очень весело. Я с нетерпением жду встречи с Рэндольфом и другими уходящими членами совета директоров на будущих мероприятиях, но хочу воспользоваться возможностью сейчас, чтобы поблагодарить их и поздравить с хорошо проделанной работой.

2025 год был унылым, но не без успехов, которые вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем добиться позитивных изменений в 2026 году. Например, в январе правительство и парламент взяли на себя обязательство экспроприировать горнодобывающие активы таким образом, что это нанесло бы долгосрочный ущерб репутации Монголии как места для инвестиций. Посольство совместно с Американской торговой палатой и деловыми кругами объединили усилия, чтобы замедлить масштабы экспроприации, и нам удалось заставить правительство отступить – по крайней мере, на данный момент. Нам предстоит пройти долгий путь для решения этой конкретной проблемы, но опыт показал, что мы можем формулировать вопросы для монгольских властей таким образом, чтобы демонстрировать, что улучшение инвестиционного климата служит как национальным интересам, так и различным частным интересам.

Как вы все видели в нашем Заявлении об инвестиционном климате, опубликованном несколько месяцев назад, мы отметили растущую обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в улучшении деловой среды в Монголии. Политические изменения и геополитические события, как внешние, так и внутренние, продолжали оказывать сильное давление на экономику Монголии, в которой доминирует горнодобывающая промышленность и которая зависит от импорта энергии. Несмотря на постепенный рост ВВП, рекордные валютные резервы и повышение суверенного рейтинга, экономический потенциал Монголии все еще не полностью реализован из-за проблем, которые, по моему мнению, страна создала себе сама. Борьба с коррупцией продолжается, неэффективность государственных предприятий опустошает государственную казну, а отсутствие долгосрочной стратегической инфраструктуры и планов развития человеческого потенциала сдерживает экономическую диверсификацию Монголии. Парламент и правительство, как мы сообщали в нашем Заявлении об инвестиционном климате, не предприняли конкретных шагов по повышению прозрачности, не улучшили практику разрешения споров, продолжают угрожать экспроприацией и продолжают отказываться от официальных соглашений и урегулирований.

Эти решения грозят сделать Монголию непригодной для инвестирования. Даже послу Китая недавно пришлось публично прокомментировать ситуацию в бизнесе. Когда ваш могущественный сосед на юге публично выражает обеспокоенность, это значит, что есть проблема.

Инвестиционный климат — это обещание между правительством и частным сектором: все законы, все нормативные акты, все процедуры разрешения споров, любое соглашение, которое правительство на законных основаниях заключает с предприятиями малого и крупного бизнеса, — это связывающее обязательство по обеспечению стабильной, прозрачной и предсказуемой среды для бизнеса. Взамен эти предприятия обеспечивают развитие и создание рабочих мест; вы привносите технологии и международно-ориентированные методы ведения бизнеса. Частный сектор приносит доход правительству, одновременно создавая богатство, более высокий уровень жизни и больше экономических возможностей для всех граждан Монголии, а не только для избранных. Именно так это и должно работать. Я говорил это неоднократно, и стоит повторить ещё раз: именно частный сектор, а не правительство, движет экономику. Экономический рост Монголии должен осуществляться за счет частного сектора. Частный сектор должен иметь возможность пользоваться справедливой правовой и нормативной базой, дальновидными, но реалистичными политическими предложениями со стороны правительства, а также судебной системой, которая защищает потребителей, сотрудников, владельцев малого бизнеса, инвесторов, поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков на всех этапах цепочки. Все это, друзья мои, в данный момент находится под угрозой в Монголии.

Когда я приехал три года назад, Монголия все еще была привлекательным местом для инвесторов, но мы понимали, что правительство должно сыграть свою роль в обеспечении стабильного инвестиционного климата. На самом деле, еще в 2022 году, выступая перед вами на своем первом годовом общем собрании, я сказал: «Мы считаем, что коллективные усилия по реформированию делового климата — это лучший способ вернуть экспортеров и инвесторов в Монголию. Улучшение делового климата имеет решающее значение, и это зависит от того, возьмет лидирующую роль в этом бизнес-сообщество AmCham». Я говорю как заезженная пластинка, потому что, кажется, повторяю эту фразу каждый год, обращаясь к вам. Пока вы все играли свою роль, правительство, как мне кажется, этого не делало.

С тех пор горнодобывающие ресурсы Монголии, жизненно важный сектор финансовых технологий, а также сельское хозяйство и даже туризм стали рассматриваться как яркие инвестиционные возможности, и Монголия предложила себя в качестве демократической, открытой, технологически продвинутой платформы для исследования региона, полного потенциальных развивающихся рынков с богатыми природными ресурсами, землей и образованной рабочей силой.

У Монголии была и все еще есть возможность привлечь Вашингтон в свои степи, чтобы связать свои ресурсы с более широкими региональными и мировыми рынками. Однако в настоящее время внимание ослабевает, в результате чего у Монголии остается все меньше прибыльных вариантов и меньше партнеров.

Я опасаюсь, что отсутствие у правительственных чиновников и членов парламента желания предпринять конкретные шаги по созданию благоприятного инвестиционного климата, который будет соответствовать обещаниям, данным иностранным и отечественным инвесторам, ставит под угрозу имидж Монголии как следующего рубежа для ведения бизнеса. Потенциальные инвесторы, пожимая плечами, ищут другие рынки. Монголия находится на грани поражения по сравнению с экономиками Центральной Азии, которые только что заключили многомиллиардные деловые и критически важные соглашения с Соединёнными Штатами.

Но я не теряю надежды. Монголия всё ещё может стать интересной для партнёров в США и на Западе. Именно здесь вступает в игру особое партнёрство посольства США и Американской торговой палаты.

Во-первых, нам необходимо продолжать доносить основные идеи о проблемах делового климата. Именно здесь мы проявили себя в 2025 году. AmCham и посольство США были самыми громкими голосами, отстаивающими интересы частного предпринимательства, и в результате правительство услышало нас громко и ясно. Ваши встречи с премьер-министром Занданшатаром Гомбожавом, Кабинетом министров, членами парламента, высокопоставленными гостями США из Вашингтона, представителями всех слоев общества продемонстрировали, что вы являетесь той группой, с которой людям необходимо общаться, когда речь заходит о бизнесе в Монголии. Вы — эксперты, авторитет и поборники частного сектора, которые не только приводят убедительные аргументы, но и добиваются результатов. Я могу с гордостью сказать, что со стороны посольства США, благодаря вере в вас как в партнеров, мы отдали приоритет инвестиционному климату как приоритету номер один правительства США в двусторонних отношениях между США и Монголией. И так будет продолжаться в 2026 году, зная, что у нас есть надежный партнер в лице AmCham.

Во-вторых, AmCham и посольству необходимо помочь правительству и парламенту установить реалистичные приоритеты и осознать негативные последствия для инвестиционного климата, если они не смогут реализовать эти приоритеты. Работа, которую вы все здесь делаете в сфере пропаганды, эффективна, потому что ваше присутствие и участие в обсуждениях в Правительственном дворце и в различных министерствах меняет ход событий. Это влияет на то, как лица, принимающие решения, воспринимают проблемы, с которыми сталкивается бизнес-среда. Ваш опыт может привнести структуру в запутанный процесс принятия решений, происходящий в коридорах власти Монголии. Потому что вы говорите авторитетно, как бизнес-лидеры и выдающиеся личности в своей области.

В-третьих, ваши политические документы и ежегодные дорожные карты предлагают реалистичные, конкретные наборы целей, вокруг которых вы можете организовывать себя и наше партнерство. Команда AmCham, занимающаяся разработкой политики, проделывает превосходную работу, анализируя экономические тенденции, обрабатывая данные, обращая внимание на то, что говорят политики по конкретным вопросам, и привлекая их к ответственности. Вы даете активным читателям ваших письменных документов экспертные советы, которые помогают им принимать обоснованные решения. Мы призываем вас всех серьезно отнестись к этой ответственности и использовать ваши коллективные интеллектуальные таланты для предоставления объективных и независимых рекомендаций руководству Монголии. AmCham необходимо и дальше развивать свою политическую проницательность, объединяя правительство, промышленность, научные круги и средства массовой информации как из США, так и из США, чтобы рассматривать проблемы под углом 360 градусов. Посольство США с интересом следит за работой, которая проводится в ваших комитетах, и мы благодарны вашему руководству за то, что оно предоставило нам место за этими столами, поскольку это позволяет нам не только донести до вас точку зрения правительства США, но и услышать от вас напрямую, что вас волнует. И я уверяю вас, что ваше участие и вклад в работу этих комитетов поступают непосредственно ко мне и формируют то, как мы видим проблемы и пути их решения в будущем.

Я прихожу сюда каждый год, чтобы обратиться к вам в это время года, потому что это время, когда можно с гордостью взглянуть на проделанную нами работу, а также откровенно и вдумчиво поразмыслить и оценить ее. Вместе мы многого достигли, но самая сложная работа ещё впереди. Члены AmCham, каждый из присутствующих здесь, обладают властью и влиянием, которые могут повлиять на усилия правительства по улучшению делового климата в Монголии. Эта организация проделала феноменальную работу. И я не могу в полной мере выразить свою благодарность всем вам, членам палаты, за поддержку, как финансовую, так и натуральную, которую вы оказали AmCham, сделав ее площадкой для защиты интересов, налаживания связей и расширения деловых возможностей для вас, индивидуальных членов. Вы все платите большие взносы; я слышал, как Адъяа обращается к потенциальным членам, и это довольно агрессивно. Но убедительно и актуально. Мы хотим быть уверены, что вы получите то, что заплатите. Надеюсь, вы осознаете ценность своего членства, поскольку мы в посольстве ее понимаем. И мы рады, что вы работаете с нами. И хотя 2026 год, несомненно, будет полон новых проблем и препятствий, мы продолжим собираться здесь на ваших ежемесячных встречах, сетевых мероприятиях и заседаниях комитетов, чтобы вместе решать эти проблемы. Я обещаю вам всем, что посольство США всегда будет здесь, и мы надеемся на ещё более крепкое и плодотворное партнёрство в новом году. Поздравляю вас всех с успешным 2025 годом и желаю вам всем удачи в сегодняшних выборах новых членов совета директоров. С Новым годом!»

